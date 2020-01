Maluma anuncia con orgullo que ya nació su primera nieta ¡Felicidades!

Encuentran restos que podrían pertenecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Comisión de Búsqueda, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, encontró restos humanos que podrían pertenecer a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa en municipios aledaños a Iguala, informó este jueves Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes. . . . . #ayotzinapa #justicia #noticias #jovenes #laverdadnoticias #esperanza #busqueda #43 #amlo

