Maluma: Versión feminista de 'Hawái' causa furor en redes sociales

Versión feminista de la canción Hawai de Maluma

Hace unas semanas te dimos a conocer que Maluma causó revuelo en las redes sociales con el lanzamiento del tema 'Hawái’, la cual en un principio se rumoró que estaba dirigida a su ex-novia, la modelo Natalia Barulich, quien actualmente mantiene una relación sentimental con el futbolista brasileño Neymar Jr.

Tras la polémica, Maluma volvió a hacerse viral en las redes sociales y todo gracias a la versión feminista del tema ‘Hawái’ que Beatriz Luengo, reconocida artista española, grabó y compartió en su cuenta de Instagram, cuya letra relata la respuesta de la mujer de la que se habla en la canción y que ha sido calificada por varios cibernautas como machista.

'Hawái' de Maluma se ha convertido en el hit del momento.

Beatriz Luengo responde al "machismo" de Maluma

A través de su cuenta de Instagram, Beatriz Luengo compartió el video completo de la versión feminista, a la cual llamó ‘Hawái respuesta mujer’; esta no tardó en hacerse viral en todas las redes sociales además de contar con el apoyo de las cibernautas, quienes le agradecieron que empodere a las mujeres en dicha canción.

Entre las estrofas de la nueva versión del popular tema de Maluma se pueden leer frases como: “Revisas mi estado en WhatsApp para ver si hay alguien nuevo”, "Sabes que no me hace falta na', absolutamente na'. Hawái de vacaciones, feliz por mil razones”, “Perfil falso en Instagram pa' que no vea como me chequeas" entre otras.

La cantante española mencionó en una entrevista para el programa “LaSexta” que su versión es "un paso para la igualdad" y aclaró que no busca atacar a Maluma, sino hablar sobre aceptar una ruptura amorosa y la problemática que representa el ciberacoso.

"Si una persona te deja, tienes que asumirlo y aceptar su libertad", aclaró Beatriz Luengo sobre la versión feminista de la canción del reggaetonero colombiano.

Esta versión feminista del tema ‘Hawái’ surge en medio del debate que existe en torno al machismo y misoginia que se manifiesta en las letras de las canciones del reggaetón, mismas que han sido criticadas por los cibernautas en más de una ocasión.

