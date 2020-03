Maluma REJUVENECE con su extremo cambio de look ¡Es un baby!

El cantante colombiano Maluma, quien es uno de los grandes personajes de la música internacional, en especial en el estilo urbano ahora ha sorprendido a sus millones de seguidores en Instagram al mostrar su más reciente look.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el colombiano, ha mostrado mediante un video de enlace en vivo segundo a segundo cada uno del paso que realizó para cambiarse de look, en especial cuando se retiró la barba de su rostro.

No queda duda que con el nuevo cambio de look de Maluma, el colombino se ha restado una gran cantidad de años visuales, pues pareciera que luce de muchos menos años, pero no obstante, el intérprete de “Mala Mía”, aseguró que no fue precisamente una decisión propia el cambiar de aspecto físico, pues no estaba dentro de sus planes el lucir nuevamente sin barba.

“Todo es por compromiso, por trabajo. Es que les tengo una sorpresa que estamos preparando aquí en Grecia, Atenas, y mañana voy a grabar el video de mi primer sencillo de este y toda la vaina, entonces me tengo que quitar la barba”.

Hay que destacar que Maluma anunciaría a través de la misma red social que su gira por Europa se encuentra detenida debido a la pandemia del Coronavirus, aunque aseguró que en breve se darían a conocer las nuevas fechas de sus conciertos.

Maluma afectado por el Coronavirus

Recientemente Maluma ha decidido proteger a sus millones de fanáticos antes que exponerlos en la actual amenaza del Coronavirus (COVID-19), dando a conocer en sus redes sociales su decisión de aplazar las fechas programadas de sus conciertos en Grecia e Italia hasta nuevo aviso y así prevenir el contagio por esta enfermedad.

Según información de El Comercio, el contratante colombiano fue uno de los nuevos famosos en sumarse a las medidas de prevención para sus conciertos tras el aumento de casos por COVID-19, siendo una forma de proteger a sus fans y gente involucrada en la producción de su gira mundial.