Maluma NO CERRÓ sus Instagram por escándalo, fue por promoción (VIDEO)

El cantante Maluma el día de ayer 27 de mayo eliminó su Instagram, y enseguida comenzaron las especulaciones sobre cuál sería la razón por la que Maluma cerraría dicha red social.

Los rumores no se hicieron esperar, y se llegó a la conclusión de que habría cerrado su Instagram debido a una disputa que tuvo con sus fans.

Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 26 de May de 2019 a las 2:13 PDT

Sin embargo, no pasó ni un día y Maluma ya había re abierto su Instagram, y el motivo de abrirlo para postear una imagen en grande de su próximo cortometraje “Maluma, lo que fui, lo que soy, lo que seré”

“Creyeron que se iban a deshacer tan fácil de mí, pues no, pues no, les tenía esta gran sorpresa, un documental con YouTube que sale este 5 de junio”

Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 3 de May de 2019 a las 7:34 PDT

A través de unas historias publicadas, precisamente en su Instagram, el cantante confesó que el cierre de su red no tendría nada que ver con los supuestos escándalos a los que se le vincula, sino por el contrario, Maluma anunció que se debía a una sorpresa para sus fans.

La sorpresa era precisamente esa gran imagen, la cual les iba a esperar a sus fans al volver a entrar a las redes del cantante, y donde se anuncia el documental sobre Maluma.

Maluma incluso confesó que puede estar un día sin Instagram fue toda una eternidad y que verdaderamente sufrió no tener la dicha red por un día.

“Yo también los extrañe mucho, ¿ustedes saben lo que es un día para mi sin Instagram? Me muero, me caigo y me desmayo”