Maluma Baby calienta Instagram con atrevido baile (VIDEO)

El cantante colombiano Maluma de 25 años de edad, sigue impresionando a sus fieles admiradores en redes sociales, el intérprete de "Felices los 4" ha logrado que su música sea escuchada por todo el mundo, pues como recordamos, fue uno de los privilegiados en colaborar con un tema con "La reina del pop", Madonna.

El compositor del género urbano sigue promocionando su música con la gira de conciertos que lleva por nombre "11:11 World Tour", aunque no ha descuidado los proyectos que tiene para sus nuevos videoclips de su nuevo disco 11:11, y es que, precisamente en redes sociales compartió un clip donde les cuestiona a sus fans, si quieren ver próximamente el videoclip del tema "Instinto natural".

Cabe mencionar que el lanzamiento de su cuarto material discográfico, fue el pasado 17 de mayo, entre las canciones que forman parte del disco se encuentran: "No se me quita" colaboración con Ricky Martin, "No puedo olvidarte", "Dinero tiene cualquiera", "Tu vecina", "La flaca", entre otros temas.

Tras el lanzamiento de su disco, el primer videoclip que realizó fue de la canción "HP", que se estrenó en el mes de mayo y que hasta el momento ha obtenido más de 450 millones de visualizaciones en YouTube.

El video que ha causado alboroto en las redes sociales, se puede apreciar al compositor colombiano lucir sin camisa y al ritmo de la letra de "Instinto natural" comenzó a realizar atrevidos pasos de baile, que hasta su novia Natalia Barulich no dudo ni un segundo en comentar el video de su novio.

Maluma Baby presume lo bien que sabe bailar

"Favorite, que si caigo en otras bocas, no meto el corazón en esas cosas". Escribió la modelo.

Te puede interesar: Maluma Baby y Natalia Barulich celebran el Día del beso con apasionada foto

Tal parece que Maluma Baby a pesar de la agenda apretada que tiene con la gira de sus conciertos, quizás tenga una nueva sorpresa para sus fans con su segundo videoclip, por el momento las fans del artista quedaron enloquecidas al ver lo bien que sabe bailar.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos