Malillany Marín rompe récord con candente baile en instagram

La actriz Malillany Marín de 37 años de edad, se ha caracterizado por ser una mujer sensual y guapa, en esta ocasión no decepcionó a sus miles de seguidores en instagram (@malillanymarin). Pues la actriz rompió un récord en las red socia con peculiar baile, pues dejó poco a la imaginación al bailar el tema “Machika”, sencillo de J. Balvin, Jeon, Anitta.

Y ahora el material que ya cuenta con casi 100 mil vistas, provocó todo tipo de comentarios tanto positivos como negativos.

De esta manera la cubana Malillany Marín rompe el récord con el candente baile al obtener miles de repodcciones en cuestión de segundos.

Malillany Marín, cuyo video sólo dura unos segundos, se ve como contonea sus curvas de manera sensual, situación que hace que el atuendo que porta se ajuste más a su cuerpo y deje poco a la imaginación.

Y no podían faltar los comentarios hacia la cubana por parte de sus seguidores de los cuales podemos destacar los siguientes:

Uffffffffffffffff no te muevas así que me derrito

OMG La verdad pareces gelatina bien aguada ,por eso tanto papelito de barrio te dan ,no mereces menos

Ya la perdieron neta se siente bien haciendo eso y con ese cuerpo. Si!! Enloqueció

"Me sorprendió el video, siempre muy seria en las fotos”, "Wow q hermoso bailas”, entre otros.

Cabe destacar que no es la primera que la guapa Malillany derrite al público masculino con sus sensuales bailes, aquí te dejamos los mejores baiales de la actriz.

Malillany Marín cumple un sueño en la serie ‘José José, El Príncipe de la Canción’

En una entrevista con MundoHispánico, Marín habla de su personaje en la serie, de José José, su carrera como actriz en México, entre otros temas.

MH: ¿Cómo estás viviendo tu participación en esta serie?

MM: Muy contenta de estar en un proyecto tan bonito y tan interesante de uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica, y orgullo de México. Soy fan de su trabajo, crecí escuchando la música de José José. Mi personaje apenas entra formalmente a grabar y estoy emocionada de interpretar a Sarita, que es una mujer que llega a su vida en un momento en el que piensa que está perdido; y ya llevan más de 20 años de casados.

MH: ¿Cómo te preparaste para interpretar a Sarita?

MM: Me dio mucho gusto interpretar a mi paisana porque se ha mantenido a su lado respetando la carrera de su esposo sin hacer escándalos.

Es una mujer tranquila, una mujer que creyó en el amor, una mujer con muchos pantalones porque cuando encontró a José José dijo: “yo estoy estaba enamorada de su alma, lo quiero y creo en él”. No fue nada fácil porque ella casi no aparece en entrevistas. En las pláticas con él, describe a Sarita como un ángel; entonces yo conozco a Sarita a través de los ojos de José José. Se ve muy dulce, cariñosa, respetuosa, correcta y educada. Me da mucho gusto interpretar a una mujer así.