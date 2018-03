'Malcolm el de en medio' hace impactante revelación

Taking advice on how to rock a tuxedo from this penguin. #dwts

En una entrevista con la cadena ABC, el actor comentó:

"La verdad es que no recuerdo mucho de mi tiempo en Malcolm, hasta el punto de que cuando me veo siento que no soy yo. Me entristece un poco no acordarme de estas cosas, a pesar de que de vez en cuando ciertas imágenes aparecen en mi cabeza".