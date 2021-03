Malcolm el de en medio: ¿Qué pasó con el actor que interpretó a Dewey?

De 2000 a 2006, Malcolm in the Middle (conocido en México como Malcolm el de en medio) dominó el mundo de la televisión con su hilarante elenco y fuertes valores familiares. El programa está protagonizado por el actor Frankie Muniz como el titular Malcolm, un niño inteligente que navega por la vida con su caótica familia de clase trabajadora: papá Hal (Brian Cranston), mamá Lois (Jane Kaczmarek) y los hermanos Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield) y Dewey (Erik Per Sullivan).

Mientras estaba en el aire, Malcolm in the Middle ganó46 premios y fue nominado para 116 en total, así que basta con decir que fue un gran espectáculo. Han pasado 15 años desde el último episodio, y aunque la mayoría del elenco ha interpretado varios papeles en programas de televisión y películas exitosos (hola Bryan Cranston en Breaking Bad), los fanáticos podrían preguntarse qué está haciendo el actor que interpreta al hermano pequeño Dewey ahora. Erik Per Sullivan fue un actor infantil solicitado durante toda la serie. Dado que ahora es un adulto, ¿dónde está y sigue actuando? Averigüemos aquí en La Verdad Noticias qué le pasó a Dewey de Malcolm in the Middle.

¿Quién es Dewey en Malcolm el de en medio?

Dewey fue demostrando con el avance de la serie que también era un genio/Foto: Laura G TV

La exitosa serie de Malcolm el de en medio se transmitió en el Canal Fox y contó con siete temporadas. Y uno de los personajes más recordados por su carisma y astucia era Dewey, el menor de la familia, que dejó de serlo tras el nacimiento de Jamie en la temporada 4. El hermano menor de Malcolm, Dewey, disfrutaba encontrar tiempo para sí mismo. Incluso descubre cómo tomar lecciones de piano en secreto. Durante el episodio "Humilithon", Dewey envía un piano al garaje, donde se enseña a sí mismo canciones como "Clair de lune".

"Dewey demostró ser un prodigio musical, tocando canciones avanzadas sin entrenamiento", escribió un usuario de Reddit. "También es un ingeniero talentoso que construye un órgano con productos domésticos en una semana". Aparte de sus habilidades musicales, Dewey no tiene ningún problema en hacer bromas con éxito a sus hermanos mayores. Durante el episodio "Jessica Stays Over", Dewey engaña a Reese haciéndole creer que se envió a China.

Otros papeles que tuvo el actor de Dewey

Erik Per Sullivan tuvo otros papeles después de aparecer en la serie de Fox/Foto: Looper

Durante y después del tiempo de Erik Per Sullivan como Dewey en Malcolm in the Middle, continuó actuando. El mismo año en que comenzó Malcolm el de en medio, interpretó el papel de Miles, el hijo del personaje principal en el thriller de terror Wendigo. Este papel era bastante diferente del personaje despreocupado de Sullivan en Malcolm. En 2001, interpretó a Little Joe Dirt en Joe Dirt, una película protagonizada por David Spade que cuenta la historia de la crianza de Joe Dirt y cómo encuentra a sus padres biológicos después de que lo abandonaron en el Gran Cañón.

Sullivan también tuvo un papel semi-principal como Charlie Sumner en Unfaithful, protagonizada por Richard Gere (Pretty Woman) y Diane Lane (Liga de la Justicia de Zack Snyder). Lane interpreta a Connie, una esposa aparentemente feliz que conoce a un extraño y se obsesiona con él.

En 2004, Sullivan tuvo un papel en la película navideña Christmas with the Kranks, protagonizada por Tim Allen (Home Improvement), Jamie Lee Curtis (Halloween), Dan Aykroyd (Cazafantasmas) y M. Emmet Walsh (Critters). Sullivan interpreta a un niño molesto del vecindario llamado Spike Frohmeyer, también hijo del jefe de barrio del vecindario, Vic Frohmeyer (Aykroyd).

Erik Per Sullivan de Malcolm el de en medio también fue actor de voz

Sullivan también participó en la cinta "Buscando a Nemo"/Foto: Looper

En 2003, Erik Per Sullivan consiguió un papel de voz en "Buscando a Nemo" de Pixar, una película sobre un pequeño pez payaso llamado Nemo que tiene una aleta y un padre sobreprotector, Marlin (Albert Brooks). Cuando Nemo es capturado por un buzo, Marlin emprende una aventura para recuperarlo. Sullivan interpreta a Sheldon, un lindo caballito de mar en la clase de Nemo.

Sheldon aparece en algunas escenas, pero la más memorable es probablemente aquella en la que el personaje llama "trasero" a un barco. Si hay alguna escena en la película en la que los fanáticos probablemente reconozcan la voz de Sullivan, probablemente sea esa. El papel de voz de Sullivan en Buscando a Nemo es pequeño, pero le permitió obtener un tipo diferente de experiencia como actor de voz. También prestó su voz para el videojuego Finding Nemo de 2003, asumiendo una vez más el papel del joven Sheldon.

El actor de Dewey se alejó de la actuación

Erik Per Sullivan se ha mantenido un poco lejos de la actuación desde su ultimo papel en 2010/Foto: Televisa

Después de Malcolm el de en medio, Erik Per Sullivan alias Dewey, interpretaría varios papeles, como El niño pequeño en el corto Once Not Far From Home sobre dos niños que descubren una vieja casa que guarda secretos para su futuro. El corto recibió críticas positivas al demostrar que el amor verdadero puede durar para siempre. También interpretó el papel principal en Mo de 2006, una comedia dramática sobre un niño llamado Mo que tiene una mutación genética llamada síndrome de Marfan. Mo debe aceptar sus diferencias con el apoyo de sus padres.

Desde entonces, Sullivan solo ha aparecido en otro proyecto, una película de 2010 llamada Twelve sobre drogas, un grupo adinerado de niños pequeños y asesinatos. Sullivan interpreta el pequeño papel de Timmy. Desde entonces, parece que se retiró de la actuación y comenzó a moverse en una dirección diferente (según Legit).

En cuanto a la vida personal de Sullivan, parece que hay una cuenta de Instagram en la que podría publicar personalmente, pero no está claro. Más allá de eso, se sabe poco sobre lo que ha estado haciendo desde su aclamado papel de Dewey en Malcolm, que lo llevó al estrellato por su actuación destacada. Actualmente si quieres recordar la actuación de Erik como Dewey en Malcolm, puedes ver la serie completa en Amazon Prime Video.

