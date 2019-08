"Mala amiga, traicionera": Dicen a novia de Peña Nieto

Se dice que la actriz y su esposo (quien se encuentra en prisión) fueron aquellos que presentaron a Tania Ruiz con Peña Nieto, es decir tuvieron mejor función que cupido.

De acuerdo a lo que se dio a conocer en nuestro portal, La Verdad Noticias;Juan Collado fue llevado a prisión luego de involucrarse en una red delictiva en la cual simuló operaciones con el propósito de desviar recursos desde Libertad Servicios Financieros de la cual posee la Presidencia del Consejo de Administración.

Desde entonces, ni Peña Nieto ni Tania se han mostrado solidarios con la pareja de Yadhira Carrillo, tan siquiera para cuestionar como va el caso de Collado; pues fueron ellos quienes participaron como cupidos para presentar al ex presidente con su nueva conquista.

Durante una conferencia de prensa ayer, los periodistas desviaron el tema a tal grado de cuestionar a Tania que ha hecho respecto a Yadhira Carrillo y su dolor por tener a su esposo tras las rejas; acción que provocó un zafarrancho entre toda la prensa y entre las personas que le cuidaban la espalda a la joven modelo.

Por su parte no comentó ni dijo nada al respecto, lo que detonó las propias conclusiones de los medios a tal grado de pensar que la fama 'adicional' por compartir un romance con el ex presidente de México se le había subido; puesto que luego de hacerle la pregunta, ella salió del lugar casi huyendo de las cámaras.

La pareja se ha visto en el ojo del huracán tras generar polémica por una supuesta boda; aunque Tania Ruiz mencionó en una conferencia de prensa que no hay boda ni planes de ello; al menos no por ahora. Acción que le generó mucha risa, pues según dijo no es la primera vez que la 'casan' sin que sepa o dé el SI.

