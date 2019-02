¿Mal padre o mala madre? Gabriel Soto, el alma ausente en el cumpleaños de sus hijas

Si algo no pasó desapercibido fue la ausencia de Gabriel Soto en la fiesta de cumpleaños de sus hijas; ¿será que Geraldine Bazán no lo invitó?

Luego del triángulo amoroso en el que se han visto envueltos Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva, la ausencia del padre en la fiesta de cumpleaños fue tan notable, que diversas especulaciones comenzaron a divagar en los medios.

Una de las cuestiones es si Geraldine Bazán no invitó al padre de sus hijas por el triángulo amoroso en el que han estado viviendo o si el actor de telenovelas optó por no asistir a celebrar a sus pequeñas.

Cabe destacar que las pequeñas; Elissa Marie y Alexa Miranda cumplen años el 17 y 19 de febrero, respectivamente; es por ello que Geraldine Bazán les organizó una fiesta sorpresa en la cuál las niñas disfrutaron al estilo de una 'glow party' con pinturas fluorescentes.

Sin embargo, Gabriel Soto no olvidó el cumpleaños de ninguna, en el caso de Miranda; escribió:

Por otro lado, a Elisa también le expresó sus palabras:

“No puedo creer que un día como hoy hace ya 10 años llegaste a llenar mi vida de infinito amor y felicidad. Eres la bendición más grande y mi regalo caído del cielo. No importa cuantos años pasen ‘you’ll always be my baby girl’. Te amo con todo mi corazón hija mía @elissasbb”.