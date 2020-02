¿Mal Ejemplo? Bárbara de Regil hizo una FUERTE revelación sobre los libros

La actriz Bárbara de Regil se ha convertido en una de las influencer y coach de vida sana más importantes de México, por lo que todo lo que tenga que ver con ella se vuelve tendencia en las redes sociales.

Tal parece que la oriunda de Acapulco, Guerrero ha sabido vender muy bien la idea de una vida saludable a sus fans, pues con un cuerpazo como el que tiene, cualquiera querría seguir sus pasos para lucir así de deslumbrante

Hay que destacar que Bárbara de Regil ha hecho de Instagram el aliado perfecto para estar cerca de sus seguidores, pues día tras día sube consejos, rutinas, recetas y candentes imágenes, donde enamora a todo tipo de público, desde las chicas y chicos que buscan tener una vida más saludable, quienes la siguen para ver sus nuevos consejos y recetas, hasta el público que únicamente sigue a la actriz para poder deleitarse con sus cachondas imágenes.

Bárbara de Regil quien también es conocida por su papel en la ‘narcoserie’ ‘Rosario Tijeras’, siempre se muestra ante la vida como una madre ejemplar que siempre busca atender las necesidades de su hija, así como enseñarle que en este mundo las personas pueden ser muy crueles en las redes sociales.

Recientemente en una entrevista habló sobre su personaje de Rosario Tijeras: “Mi personaje de Rosario Tijeras no fue solo un parteaguas, fue el inicio de mi carrera, lo que me ayudó a empezar a ser alguien y a que me conocieran, fue mi personaje favorito y eso para mí es muy especial”.

La revelación de Bárbara de Regil

Dentro de la misma entrevista le cuestionaron sobre si ha leído algun libro a lo que Bárbara de Regil contestó: “No me gusta leer, solo escucho audiolibros. Ahorita estoy escuchando El poder de tu palabra hablada, de Louise Hay, el cual habla de la actitud que tenemos en la vida”.

Ante estas revelaciones, muchos de los fans de Bárbara de Regil se han comenzado a cuestionar si realmente es una madre ejemplar si no lee, ya que para todo lo demás es casi perfecta con su hija Mar de Regil.

