Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista”, “El hombre debe cuidarnos”

En el programa ‘Netas Divinas’, Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista” pero los televidentes terminaron por irse en contra de la ex esposa de Juan Soler, quien apareció como conductora invitada tras el contagio por covid-19 de Paola Rojas.

Sucede que Maki sostuvo una acalorada discusión con Natalia Téllez, frente a Consuelo Duval y Daniela Magún, por asegurar que para ella es indispensable tener un hombre a lado para sentirse ‘segura’ y cuidada

Como se recordará en La Verdad Noticias, la producción del programa decidió suplir a Paola Rojas con polémica conductora en Televisa, esto después de haberse contagiado de COVID-19, se trataba de la argentina Maki Moguilevsky.

Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista”

Una ama ser “protegida” por los hombres, la otra cree que le roban libertad. Así fue como Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista”.

En el programa es usual que las conductoras compartan su experiencia y opinión en diversos temas, algunos más polémicos que otros. Pero Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista” al responder la pregunta si “los hombres deben de cuidar a las mujeres” y si es indispensable para el género femenino.

La actriz argentina dijo que para ella lo es, mientras que Natalia difirió. Pero es que Maki reveló que a ella le gusta que los hombres la cuiden y están pendientes de ella, pues le parece que los hombres deben proteger.

Por su parte Natalia Téllez aseguró que no es necesario que los hombres cuiden a las mujeres, pues eso les quita independencia y validez. “Tenemos una idea de lo que es lo normal… habló de México porque es lo único que conozco, hay un valor agregado a la mujer casada”, Téllez.

Como era de esperarse cuando Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista” la argentina dijo: “En Argentina hay una igualdad, las mujeres son súper feministas… el hombre perdió un respeto, el hombre, perdón, pero debe cuidarnos y protegernos. ¿Está mal? Es una cuestión que viene del Homo Sapiens”. La discusión continuó así:

“No, es una cuestión social aprendida”, expuso Natalia.

“Vete a vivir a Argentina, vas a ver cómo son, lo poco caballerosos que son…”, pidió Maki.

Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista” por lo que Natalia dijo: “En México, los hombres conservadores casi no pegan”, ironizó y al mismo tiempo agregó: “Es muy malo, es una idea lo que avanzan las mujeres, dejar de pensar que los hombres las protegen”.

“Yo me siento desprotegida. Llegó a un restaurante sin Juan y me siento desprotegida… Si no estoy con pareja me siento desprotegida”, dijo Maki, de hecho en La Verdad Noticias se ha hablado sobre Maki y la fuerte crisis que la llevó a divorciarse de Juan Soler.

“Creo que buscar protección en alguien, le da un poder que yo no le daría a nadie”, recalcó Natalia Téllez.

“Pero no le quites valor a la sociedad mexicana”, pidió Maki,

“Yo no le estoy quitando valor a la sociedad mexicana…”, respondió Natalia Téllez.

“Porque es lo único que conoces… yo tuve un marido que me cuidó y vio por mí. A ti te gusta eso”, externó Maki.

Televidentes no aceptan punto de vista de Maki

Luego que Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista” los televidentes respondieron en las redes sociales.

Luego de la discusión, fue Daniela Magún quien intentó mediar y aclaró que quizá la discusión se dio debido a la diferencia generacional. Pero las cosas ya estaban allí y la pelea traspasó a los televidentes, quienes criticaron a Maki por las ideas machistas que aún refuerza.

Recordemos que en una ocasión Natalia Téllez exhibió a un ex novio y lo llama sucio debido a que tuvo malas experiencias.

“No vuelvan a invitar a Maki, por favor”; “Me hubiera encantado escuchar más a Natalia, sus comentarios están más acordé con el amor propio, teniendo en cuenta que deberíamos de tener parejas desde el universo que cada uno somos, no desde las carencias, amar y sentirme amada por lo que soy”.

Otros comentarios que se dieron luego de la escena donde Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista” fueron: “Estoy de acuerdo con Natalia, una cosa es tener una pareja que te apoye y procure porque así demuestra su amor y otra es tener esa necesidad de "protección"”.

“Tiene razón Natalia. Es mejor ser independiente”; “El hombre no tiene que cuidarnos y protegernos jaja que frase más machista”; “Muy acertado el comentario de Natalia Téllez a pesar que es muy joven”; “Por qué invitan a personas con ideas bien retrogradas”,

“Maki con su comentario machista de sentirse desvalida”, se lee entre las reacciones.

Espectadores piden sacar a Maki

No solo fue que Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista” sino que sus comentarios son muy controvertidos.

Sin embargo, pese a las críticas y peticiones para que no volvieran a invitar a Maki Moguilevsky, porque obvió Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista” la producción la volvió a llevar y ahora aseguró que para ella el amor se demuestra con dinero.

Además de que Maki habló sobre el daño económico que enfrenta Juan Soler tras su divorcio y admitió que tuvo que darle mucho de lo que había trabajado.

Es por ello que luego de la escena donde Maki pelea con Natalia Téllez por un tema “machista” los comentarios fueron: “Me incomoda la presencia de Maki, ya sáquenla no aporta nada y se siente mucha mala vibra”, “Es una malvibroda engreída”; “Es la típica descerebrada”.

