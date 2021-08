Durante estas últimas fechas, Maki Moguilevsky ha dado de qué hablar luego confesar cómo es su vida de soltera, posterior a su divorcio con Juan Soler y recientemente en una plática en el programa “Netas Divinas”, donde asistió como conductora invitada, no pudo ocultar sus comentarios respecto a su separación del actor.

En ese tenor, Maki aceptó que el más afectado por su divorcio fue Soler, pues el actor se vio en la obligación de tener que abandonar el domicilio en donde vivía junto a ella y sus hijas, sin nada del patrimonio que ha podido formar con su trabajo a lo largo de toda su vida.

''Él salió perdiendo, se tuvo que ir sin sus hijas, sin su familia a un departamento más chiquito a vivir otra vida que tal vez no trabajó toda su vida para tener, porque es un hombre de trabajo, no viene de una familia de dinero ni nada'', dijo Maki Moguilevsky.

¿Qué dijo la ex esposa de Juan Soler sobre su divorcio?

Maki habla sobre el daño económico que enfrenta Juan Soler tras su divorcio.

La ex esposa de Juan Soler admitió que el actor se ha esforzado para lograr tener esa vida y posterior a su separación, tuvo que en cierta manera, “empezar de nuevo”, situación que a ella le pesa mucho, ''entonces digo: ‘que mal negocio’ (es un divorcio) y a mí me genera una culpa terrible porque él me dice, ‘quédate con todo’ y le digo, ‘no, vamos a…’, ¿sabes?''.

El divorcio es el peor negocio de la historia: Maki

La Verdad Noticias informa que, sin embargo, Maki sabe que en un divorcio, la mayoría de las cosas a veces tienen que ser de esa manera y reflexionó, ''no es un buen negocio, incluso las familias que tienen mucho dinero, se lo tienen que dividir''. Pese a ello, Juan Soler revela que ya encontró el amor.

Finalmente, Maki agradeció a Juan Soler por darle una vida económica estable, como si siguieran en matrimonio, ''el divorcio es el peor negocio de la historia, a mí me fue muy bien, Juan es muy generoso y tengo una vida espectacular pero él perdió, él salió perdiendo… siempre hay uno que sale perdiendo, yo no perdí nada, tengo mi vida como si siguiera con él y se lo agradezco y por eso lo digo, porque se merece que lo diga'', sentenció.

