Maki habla de la fuerte crisis que la llevó a divorciarse de Juan Soler

La actriz y presentadora Maki Moguilevsky decidió finalmente hablar de la “crisis de identidad” que la llevó a divorciarse del actor Juan Soler, con quien estuvo casada durante 15 años y con quien tuvo a sus hijas, Mía y Azul.

La argentina confesó durante su participación en el programa “Netas Divinas” que después de que llegó a la edad de los 40 años pasó por una crisis que la hizo reflexionar en muchas cosas, entre ellas su divorcio del famoso.

“Me casé a los 28, tuve a mis hijas a los 30 y a los 40 tuve una hiper crisis de identidad, de sentir que me hacía falta vivir. Me divorcié porque estuve con esa crisis como a los 42 y eso me llevó a divorciarme”, relató la ex de Juan Soler.

Maki trató de ser una mamá, esposa y ama de casa ideal

La celebridad que es conocida en instagram como “MaKy”, también explicó que durante sus años de casada, intento hacer lo posible por ser una mamá, esposa y ama de casa ideal; sin embargo, esto la llevó a caer en una rutina que incrementó sus crisis.

“Fui actriz, salí, tuve otros novios, a los 25 lloraba porque decía que ya no me casé, soy una solterona y conocí a Juan, vivimos una vida muy padre juntos”, mencionó.

“Me dediqué a mis hijas, a ser ama de casa, me volví mega fresa de café con las amigas, madre abnegada y la esposa devota. Me volví una ama de casa espectacular”, agregó Maki.

La boda de Juan Soler y Maki

Los actores argentinos tuvieron una romántica boda en Acapulco/Foto: Revista Clase

La boda de Juan Soler y Maki fue en diciembre de 2003, como él es católico y ella judía decidieron solamente realizar una unión civil en Acapulco. Además, la argentina rompió los estereotipos al casarse con un vestido amarillo.

Pero ahora, la actriz de 47 años ha confesado que se arrepiente de haber usado su vestido de novia en ese color. “Juan me dijo: 'Ya me casé 25 veces en 25 novelas, no te vas a casar de blanco' porque compré un vestido de novia, me acompañó la hermana de Juan, pero estaba muy ‘X’”, recordó.

“Entonces la de vestuario de Televisa me dijeron que me querían hacer mi vestido de novia, les dije que fuera amarillo, como un camisón”, comentó. Moguilevsky declaró que después de hacer este pedido, no vio el vestido hasta el gran día:

“Ni vi la tela, ni vi el diseño hasta el día que me lo entregaron. No tenía ni siquiera el ramo hecho, en Acapulco me crucé al mercado a comprar las flores el día de la boda. Me arrepiento del vestido porque aquí en México las quinceañeras se visten con colores”.

Juan Soler y Magdalena Moguilevsky Hojean, nombre real de la argentina, se divorciaron en noviembre de 2018 en buenos términos, como te relatamos en La Verdad Noticias. Ahora los actores tienen una relación cordial, y ella ha declarado que a pesar de todo, le encantó ser una mujer casada.

