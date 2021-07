Majo Aguilar y la rivalidad con Ángela Aguilar, por fin habla al respecto

Ángela Aguilar recientemente prepara un concierto para celebrar sus 10 años de carrera, sin embargo, no es la única en la familia Aguilar que se desenvuelve en el ambiente artístico musical, por lo que el discurso de “Majo Aguilar y la rivalidad con Ángela Aguilar” siempre han estado presentes.

Majo Aguilar acaba de lanzar su primer disco de mariachi, por lo que fue entrevistada para el programa Ventaneando donde la cuestionaron sobre la supuesta rivalidad entre primas.

Fue hace poco que Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, lanza nuevo sencillo “No voy a llorar”, y desde ese momento las comparaciones se intensificaron. Pero, ¿qué opina la cantante?

Majo Aguilar y la rivalidad con Ángela Aguilar

Majo Aguilar y la rivalidad con Ángela Aguilar, por fin se aclara si hay o no competencia entre ambas.

Desde hace mucho existen comparaciones pero de eso ha plantar el tema literal “Majo Aguilar y la rivalidad con Ángela Aguilar”, es otra cosa, sin embargo en una ocasión Majo Aguilar se impuso ante la belleza de Ángela Aguilar con un con vestido animal print.

Pero, fue en la entrevista con Ventaneando, que Majo Aguilar fue cuestionada directamente sobre esta rivalidad, y en medio de la presentación del lanzamiento de su álbum discográfico del género regional mexicano a lo que respondió.

"Yo sé que ella piensa igual. Lo único que quiero es que a todos los integrantes de mi familia les vaya bien. Por supuesto que no hay lugar para rencores. Es mi familia y los amo. No hay nada feo y yo muy contenta con lo mío, muy orgullosa de venir de la familia que vengo, pero como saben yo siempre me he enfocado en hacer mi camino", dijo la cantante.

Majo Aguilar también dijo que al igual que su prima, su abuela, Flor Silvestre, le heredó algunos objetos que podría portar en sus próximas presentaciones sobre el escenario, dando a entender que el “Majo Aguilar y la rivalidad con Ángela Aguilar” no existe.

"Tengo algo de ropa de ella, también de sus shows que me dio. Unos sacos preciosos, que ella usaba, maravillosos. Claro que me encantaría ponérmelo, por supuesto que no me lo pondría para nada como un tema de 'soy ella' porque mi abuelita Flor es inalcanzable y va a ser la máxima exponente para mí”.

Estocadas filosas de polémicos conductores a Majo Aguilar

Daniel Bisogno aseguró que le da dos meses para que Majo y Ángela Aguilar acaben como Frida Sofía y Michelle Salas.

Fue el polémico conductor de Ventaneando señaló que en algún momento de su carrera la competencia entre Majo y Ángela Aguilar acabaría comparándose como lo que ocurrió con Frida Sofía y Michelle Salas, quienes llevan una tensa relación, en en medio de los dimes y diretes sobre Majo Aguilar y la rivalidad con Ángela Aguilar.

Además recordemos, que no es la primera vez que el conductor da comentarios fuera de lugar, por ejemplo, Daniel Bisogno criticó la figura de Chiquis Rivera diciendo que “Está pasadita de tamales”.

Ahora en el caso de Majo y Ángela Aguila dijo: “Se quiere fregar a la prima, Pati. Va a acabar mal esa relación familiar (...) Yo les doy dos meses para que estén como Frida Sofía y Michelle".

Sin embargo, ante la polémica entre Majo Aguilar y la rivalidad con Ángela Aguilar, la mítica conductora Pati Chapoy agregó: "Es que no puedes negar tu origen, si es hija de una familia como los Aguilar, pues tiene que cantar y canta muy bonito. Majo canta muy lindo".

