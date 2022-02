Majo Aguilar rompió el silencio ¿Le molesta que la comparen con Ángela Aguilar?

Durante el programa "Ventaneando" de TV Azteca tuvieron a una famosa invitada, pues Majo Aguilar acudió al foro para hablar sobre sus proyectos musicales, pero los conductores le cuestionaron cómo ha sido la relación con Ángela Aguilar debido a la supuesta "rivalidad".

Y es que, la joven también ha demostrado su talento siguiendo los pasos de Pepe Aguilar, pero debido a que ella y Ángela son primas, han surgido comparaciones, por lo que la artista rompió el silencio y dijo que está cansada de las comparaciones, ya que las dos se han dedicado a la música regional mexicana.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que la cantante habló de la rivalidad con Ángela Aguilar, en su momento comentó que solo quiere que a todos los integrantes de su familia les vaya bien, pero recientemente dijo que en ciertas ocasiones se pone sensible por las especulaciones.

Majo Aguilar confesó que no hay competencia con Ángela Aguilar

La joven aclaró que no hay competencia con su prima, considera que hay espacio para las dos y expresó: "Ha sido de repente muy desgastante, quieras o no, yo soy muy sensible, yo quiero mucho a mi familia...Hablando ya la neta de Ángela y yo, las dos cabemos". Expresó en la entrevista.

Por otro lado, la cantante lamentó que los medios de comunicación se preocupen por quién es mejor de las dos y dijo: "Qué padre que son dos chicas que están cantando música regional y que son de la misma familia". Comentó la prima de Ángela.

En la entrevista también agradeció el espacio de "Ventaneando" y de los fans que han escuchado su música, además confesó que su disco físico ya está disponible y que para ella es un sueño, también dijo que saldrá una nueva canción que grabó con Los Sebastianes.

Cabe mencionar que las jóvenes fueron comparadas por su nominación en Premios Lo Nuestro 2022, pues están nominadas en la categoría "Revelación femenina del año". Por otra parte, también surgieron comparaciones porque Majo lleva una nominación y su prima consiguió siete.

¿Cuántos años tiene Majo Aguilar?

Majo Aguilar tiene 27 años de edad

La joven tiene 27 años de edad, nació el 7 de junio de 1994. A su corta edad ha dado a conocer su talento en el género del regional mexicano. Ha lanzado temas como: "No voy a llorar", "Así es la vida", así como "Amor ilegal", tema que ha sumado más de un millón de visualizaciones en YouTube.

A través de su cuenta oficial de Instagram la cantante Majo Aguilar presumió a sus seguidores su primera nominación en Premios Lo Nuestro 2022, por lo que le pidió a sus seguidores que voten por ella, ya que hasta el 7 de febrero se cierran las votaciones.

