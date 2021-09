Majo Aguilar no sale de gira con Ángela Aguilar por esta razón ¿Envidia?

La cantante Majo Aguilar asistió al programa ‘Me lo dijo Adela’ de Adela Micha para hablar sobre diversos temas relacionados a su emergente carrera musical. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que reveló los motivos por los cuales ella no está incluida en la gira ‘Jaripeos sin fronteras’ de Pepe Aguilar, donde también participa su prima, Ángela Aguilar.

Más sincera que nunca, la joven de 27 años le confesó a la conductora que ella estaría encantada de unirse a la gira de conciertos de su famoso tío, pero que se ha negado a hacerlo porque primero quiere ganarse un lugar dentro del mundo de la música ranchera.

Al igual que su prima, la joven de 27 años comienza a destacar en el género regional mexicano.

“Mira, a mi me encantaría, ya lo he platicado con mi tío Pepe y él está súper abierto a mi idea, pero la verdad yo quiero que me ubiquen más en el género ranchero y además ganar mi lugar”, reveló la intérprete de ‘No voy a llorar’. Dichas declaraciones las puedes escuchar a partir del minuto 12:28 del siguiente video.

Amante de las rancheras

Asimismo y negando cualquier rumor de una rivalidad con Ángela Aguilar, ella declaró estar confiada de su talento: “Sin sonar soberbia, por talento y por amor a la música, yo creo que definitivamente puedo estar ahí… Tengo apenas 4 años de carrera y quiero hacerlo lo mejor que lo puedo hacer para llegar y poder decirle: ‘Tío, dime que onda, ¿ya estoy lista?’”.

Por otro lado, la joven cantante dejó en claro que no se siente obligada a incursionar en el mundo de la música y que es capaz de cantar cualquier género, pero que ella está muy enamorada de las rancheras, además de que es la que mejor puede interpretar.

¿Dónde nació Majo Aguilar?

Además de la música, la joven goza de gran popularidad en las redes sociales.

Majo Aguilar nació en la ciudad de México un 7 de junio de 1994. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la cantante inició su carrera musical en 2016 y actualmente es artista exclusiva de Universal Music Group. Ha lanzado dos EP’s y ocho sencillos, mismos que están disponibles en su perfil de Spotify.

