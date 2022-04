Majo Aguilar asegura que es la oveja negra de la Dinastía Aguilar

Las declaraciones de la joven cantante causaron controversia en redes sociales.

Majo Aguilar causó controversia al revelar que ha tenido problemas con su familia por el tipo de fotografías que comparte en Instagram e incluso mencionó que se ha llegado a pelear con ellos. Por tal motivo, ella se considera “la oveja negra de la Dinastía Aguilar”.

En entrevista exclusiva para el programa Venga La Alegría, la joven cantante mencionó que su madre suele reclamarle por subir fotos con poca ropa en redes sociales: “Mi mamá de repente sí lo hace, me dice ‘¿otra vez tu foto en bikini?’, y le digo ‘pues si mamacita linda, a mi también me gusta enseñar mi cuerpo y no tiene nada de malo’”.

La joven cantante se ha metido en problemas por las fotos que sube en Instagram.

Asimismo, la intérprete de ‘No voy a llorar’ mencionó que ella no es de las personas que se queda callada y siempre trata de defender su ideología: “Creo que hay una cosa importante, si haces las cosas por molestar, te va a salir mal, pero como yo era yo, y siempre fue así, y no era por molestar y siempre traté de hacerlo con mucho respeto”.

Su familia es muy estricta con ella

Al ser cuestionada sobre el polémico noviazgo de su prima Ángela Aguilar con el compositor Gussy Lau, ella mencionó que la Dinastía Aguilar es muy estricta en lo que respecta al tema de los novios. Según sus declaraciones, su familia no le permitió tener novio oficial hasta que ella cumpliera 18 años, una regla que no siguió.

“A mi me dijeron hasta los 18 puedes tener novio, no estoy diciendo, ojo papás, que es lo correcto, no le hagan eso a sus hijas e hijos, dejen que experimenten, ¡claro que estaba saliendo!, pero no les decía a mis papás”, concluyó la talentosa sobrina de Pepe Aguilar.

¿Quién es Majo Aguilar?

Hoy en día, la joven busca conquistar el mundo de la música regional mexicana.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Majo Aguilar inició su carrera como cantante en 2016 y actualmente es artista exclusiva de Universal Music Group. Ha lanzado una gran variedad de proyectos musicales, mismos que están disponibles en su perfil de Spotify.

