Maite Perroni y su mamá causan furor en Instagram ¡Parecen gemelas!

Maite Perroni decidió compartir una foto de su mamá en su cuenta de Instagram, con el objetivo de mostrar de donde heredó toda la belleza que se carga, es por ello que, en la imagen se ve su madre cuando era más joven, aproximadamente de la edad actual de la ex RBD.

La imagen la acompañó con un enorme texto, el cual sirvió para decirle lo mucho que la ama, y lo mucho que ha aprendido de ella, dedicandole sus palabras sin razón alguna, y solo como una muestra de su cariño.

“Ella es el ser más hermoso que han visto mis ojos ... la que tiene el corazón más amoroso que me ha cuidado y protegido,que me dice las verdades más fuertes y honestas ... la que me úbica en la vida cada vez que es necesario”.