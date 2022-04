¿Maite Perroni será mamá? la actriz responde a los rumores

¿Está embarazada? la actriz acalara los rumores

¿Maite Perroni está embarazada?... en los últimos días se ha rumoreado en redes sociales y en diversos medios de comunicación, que la actriz y el productor Andrés Tovar serán padres.

Dicha afirmación se desató luego de una reciente publicación en la revista TV Notas, donde indicaron que la ex RBD pronto será madre.

Desde que Maite inició su relación con Andrés Tovar, la prensa ha seguido de cerca los pasos de la actriz en espera de noticias sobre un embarazo, cuestión que decidió aclarar de una vez por todas.

¿Está embarazada? la actriz acalara los rumores

¿Está embarazada? la actriz acalara los rumores

¿Maite y Andrés Tovar serán padres?, por el momento eso no será posible, pues la misma actriz ha decidido negar por completo los rumores de un embarazo.

A través de su publirrelacionista, Maite contactó a la revista Quién para aclarar el rumor que ha sido constante en la última semana.

“Es totalmente falso”, declaró el publirrelacionista de la RBD.

Cabe resaltar que en el pasado Maite había aseguro querer ser madre, “Sí (me encantaría tener hijos). Me gustaría dos de un jalón y ya. Me encantaría tener gemelos, cuates o mellizos, dos de un jalón y ya”, declaró en el pasado en entrevista con Andrea Legarreta para Hoy.

Además, en dichas declaraciones Perroni dejó claro que por el momento no está considerando embarazarse ya que tiene varios proyectos en puerta.

Próximos proyectos de Maite Perroni

Próximos proyectos de Maite Perroni

Entre los próximos proyectos de la popular actriz y cantante, se pueden destacar su incorporación al proyecto “Triada” que tiene con Netflix, así como se encuentra en espera de sus dos películas: “Sin ti no puedo” y “La octava cláusula”.

Por si fuera poco Maite Perroni estará en la temporada final de ¿Quién mató a Sara?, una exitosa serie melodramátrica que Netflix estrenará en breve.



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!