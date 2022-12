Maite Perroni se despide de su bebé con emotivo mensaje

La reconocida actriz y cantante, Maite Perroni, hace unas semanas sorprendió en redes sociales al rumorarse que uno de sus deseos más anhelados estaba por cumplirse, pues se dijo que está a la espera de un bebé, noticia que aunque no ha sido confirmada al 100% por la pareja, si han adelantado que es su más grande deseo de navidad.

No obstante, Perroni recurrió a sus redes sociales, pero esta vez para dar un desalentador y doloroso mensaje sus fanáticos, quienes en esta nueva etapa de su vida, la han apoyado incondicionalmente, pues al igual que sus compañeras de RBD, Anahí y Dulce María, estaría por formar una familia.

En redes sociales, la cantante confesó sentirse sumamente triste tras este doloroso momento, pues tuvo que despedirse para siempre de su más grande anhelo, por lo que le dedico unas palabras de amor.

Fue con un mensaje de Instagram, que Perroni compartió la terrible noticia, de que su bebé había fallecido, razón por la que desató una ola de comentarios y muestras de cariño de sus amigos más cercanos y fans.

Pues Sancho, como se llamaba su fiel mascota, la acompañó durante varios años, en los que compartieron buenos momentos, no obstante, debido a su avanzada edad, su perrito de raza Bulldog, tuvo que partir a un lugar mejor.

"Uufff, sí que duele. Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración. Cómo no extrañarte, Sancho hermoso, si solo sabías dar amor", contó en redes.