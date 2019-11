Maite Perroni lució sus “BUBIS” con atrevido escote de hilos ¡Fuego! (FOTO)

Maite Perroni luce sus “BUBIS” con atrevido escote de hilos ¡Fuego! (FOTO)

Maité Perroni reconocida actriz y cantante que saltó a la fama desde su participación en la telenovela juvenil RBD, ha deslumbrado a sus seguidores con una sensual pose que está calentando las redes sociales.

Resulta que en esta ocasión la sensual cantante ha publicado una atrevida imagen con la que ha puesto al rojo vivo el Instagram, pues en una imagen que titula con un simple “Viernes”, ha demostrado que el pasado inicio del fin de semana se ha puesto de lo mejor para lucir como una diosa de la belleza.

En la imagen Maite Perroni luce totalmente elegante y atrevida portando un vestido rojo que deja entrever sus “bubis” en un atrevido escote de hilos que ha captado la atención de cientos de internautas que han reaccionado casi doscientas mil reacciones.

Los fans de la famosa actriz no se ha quedado atrás, pues se han manifestado con comentarios como los siguientes: “Estas hermosa mi cielo”, “Supermodelo te quiero guapísima”, “Te pareces a Liz Taylor. Jajajaja no mentiras”, “Maitê linda como siempre adoro ver tus novelas”, “Hola Maite soy tu admirador me llamó Raúl vivo en Mexicali y quiero mandarte un saludo”, entre muchos más.

No hace mucho Maité Perroni sorprendió a sus seguidores de su cuenta oficial de Twitter con la noticia de que por fin saldría el esperado tráiler de su nueva película "Doblemente embarazada" a estrenarse en cines este 20 de diciembre del 2019.

"Doblemente embarazada" tiene como director a su actual novio Koko Stambuk y la actriz ya ha sorprendido con la noticia de que será ella quien produzca la película como parte de una nueva etapa en la industria del entretenimiento, donde la vimos llegar a la fama desde su participación en la telenovela Rebelde del 2014.

Cabe destacar que para Perroni esta es una película que demuestra su crecimiento como actriz, desde interpretar los protagónicos en clásicos de Televisa como lo son “Cuidado Con el Ángel” y “La Gata”, en donde comúnmente salía a lado el actor y modelo estadounidense de origen cubano, William Levy.