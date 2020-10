Maite Perroni le copia el outfit a Danna Paola y se muestra sin sostén

La ex RBD, Maite Perroni, ha deleitado la pupila de todos sus seguidores al postear una imagen muy candente en su cuenta oficial de Instagram, en donde posó sin ropa interior, pero teniendo el toque justo entre elegancia y sensualidad.

La actriz de “Cuidado con el Ángel”, dejó babeando a todos sus seguidores, al publicar una fotografía en la que aparece con un saco muy elegante, tipo sastre, y un pantalón a juego, con el cabello recogido, y un collar que adornaba su cuello.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que debajo del saco no tenía nada puesto, es decir, se podía ver su escote sin sostén, causando que sus fans le comentaran decenas de “emojis de fuego”, para hacer referencia a lo candente que luce en dicha imagen.

¿Le copió a Danna Paola?

Hace tan solo unos días la cantante mexicana Danna Paola posteó un look muy similar, que al parecer es la tendencia, pues está de moda entre todas las famosas, pues no solo fue la intérprete de Sodio, sino que días antes la actriz española Ester Expósito también utilizó ese mismo look.

No importa quien lo haya puesto de moda, lo que importa es que todas estas famosas han desatado pasiones al mostrar dicho outfit y Maite Perroni no fue la excepción, pues su más de 8.5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram le reconocieron lo hermosa que luce.

La actriz de “El Juego de las Llaves” estará participando del gran reencuentro que tendrán los chicos de RBD, quienes en diciembre tendrán un concierto online a nivel mundial el cual han llamado “Ser o Parecer”, pero del que Dulce María y Alfonso Herrera no participarán.

¿A cuál de las actrices le quedó mejor el look?, ¿Verás el reencuentro de RBD?, platícanos tus respuestas en los comentarios.