Maite Perroni graba video en famoso barrio de la CDMX

Maite Perroni eligió una construcción deshabitada en el famoso barrio de La Lagunilla, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, para realizar la grabación del videoclip “Como yo te quiero”.

La canción que la ex RBD interpreta junto a Alexis y Fido relatará una historia de amor, misma en la que a través de varias imágenes se resaltarán las tradiciones y costumbres de México.

“Se verá a gente bailando y cantando para subrayar que México es parte de este movimiento”, agregó.

Sobre su gusto por la música urbana, la también actriz comentó:

“desde el lugar en el que me he comprometido con este género, he tratado de compartir canciones que enaltezcan el amor y a la mujer con mucho respeto. Me enfoco en eso y no pienso en lo demás porque me gusta la música latina y lo que hacen mis compañeros”.