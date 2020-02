Maite Perroni estuvo a punto de ir a la universidad antes de unirse a “Rebelde”

Maite Perroni, quien está a unas semanas de cumplir los 37 años de edad, confesó que su vida hubiera muy diferente de no haber sido elegida para interpretar a Lupita en la emblemática telenovela, “Rebelde” de Televisa.

Maite Perroni con sus compañeras, Dulce María y Anahí

La actriz originaria de la Ciudad de México, acudió a audiciones de varios proyectos antes de ser elegida como una de las integrantes de “Rebelde” y RBD, la agrupación pop que nació en la telenovela, pero esas audiciones fueron infructíferas y la hicieron considerar abandonar su carrera actoral e inscribirse en la universidad.

“Justo cuando iba a entrar a hacer el casting para Rebelde estaba decidida en que si no quedaba me iba a meter a la universidad porque ya había hecho varios castings y no quedaba en ninguno”, escribió Maite Perroni en Twitter.

La revelación de Maite Perroni fue hecha a través de Twitter durante el espacio #PlaticandoConMaite que lleva a cabo cada miércoles, cuando responde a las preguntas hechas por sus fans. La actriz también confesó que hubiera estudiado mercadotecnia o diseño de interiores de haber ido a la universidad.

Maite después de Rebelde

Maite Perroni hizo su debut en la televisión mexicana en “Rebelde”, novela producida por Televisa, y en la música con RBD, agrupación creada a raíz de la telenovela.

“Estoy eternamente agradecida por tanto apoyo q me han dado, son esa fuerza que se necesita para seguir trabajando en lo que amo porque es por y para uds”

Desde entonces, Maite Perroni ha dado vida a los personajes protagónicos en varias producciones de Televisa como: “Cuidado con el Ángel”, “Mi Pecado” y “Antes muerta que Lichita”, además ha participado en cine y teatro.

Aunque su carrera como cantante no tuvo tanto éxito como su trabajo actoral después de la desintegración de Rebelde.

