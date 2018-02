¿Maite Perroni con planes de boda? Ya porta el anillo de compromiso

Maite Perroni sigue disfrutando de su relación sentimental con Koko Stambuk, y es tanto el amor que existe entre ellos, que ya porta un anillo de compromiso.

Sin embargo, a pesar de que para muchos un anillo de compro signifique que en breve la pareja contraerá nupcias, Maite confesó que para ella tiene otro significado.

“Es un compromiso que desde hace 5 años asumimos con el corazón, y es un regalo que tiene para mi todo el significado, pero no es el anillo de compromiso de la boda y todo, pero si tiene un peso muy importante”, explicó en entrevista para Televisa Espectáculos.

Aunque con esta respuesta dejó muy claro que por ahora no piensa casarse, la ex RBD subrayó que su romance con Stambuk se encuentra en su mejor etapa y es fundamental para cada uno de los proyectos que realiza.

“La verdad es que me siento afortunada porque si no pudiera tener esta estabilidad, y este apoyo en esto, y esta base, yo creo que no podrías sentirme tan realizada profesionalmente y tan libre para poder continuar con todos mis sueños”, comentó.