Maite Perroni comparte FOTO inédita de su boda con Andrés Tovar

La actriz Maite Perroni recientemente contrajo matrimonio con Andrés Tovar sorprendiendo a todos al anunciar su boda al poco tiempo de haberse comprometido. Sin embargo, la famosa ex RBD no dio muchos detalles sobre la boda.

Por lo que tenía a todos en ascuas por saber algo más sobre el hermoso momento en que la pareja llegó al altar para dar el sí.

Por suerte, el día de hoy, la guapa actriz de “El Juego de las Llaves” de Amazon Prime Video, decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram algunas FOTO inédita del bello y romántico momento.

Maite Perroni compartió un bello mensaje sobre su boda

Maite Perroni presumió en su cuenta oficial de Instagram cómo fue el mágico momento en que vistió de novia y le dijo que sí a su ya esposo Andrés Tovar. La actriz lució un bello vestido que combinó una tela de encaje para la parte de arriba, acompañado con una falda lisa de tela transparente.

Además de la bella FOTO, Maite Perroni compartió un bello mensaje en el que demostró la alegría de por fin casarse con el amor de su vida:

“We did it ! Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló”.

Además, se reveló que su ex compañera de actuación en RBD, Zoraida Gómez no fue invitada y surgió el rumor de que ya no son amigas.

¿Qué cirugías tiene Maite Perroni?

Cambios de Maite Perroni.

La famosa Maite Perroni ha negado haberse realizado alguna cirugía estética aunque algunos han pensado se ha realizado algún estético por sus cambios a lo largo de los años.

