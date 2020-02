Maite Perroni aparece con ESTRAFALARIO LOOK y los fans ¡se vuelven locos!/Foto: Instagram

La actriz y cantante Maite Perroni ha dejado a todos sus fans enloquecidos al presumir su nuevo y algo estrafalario look, con el cual la había visto antes, pero nos encanta cómo luce; sin duda más sensual que nunca.

Y es que Maite Perroni es una de las estrellas mexicanas que han destacado en su carrera artística por su talento, tanto en la parte actoral como en el canto, pero también es conocida por ser una mujer hermosa, pero que no siempre se dejaba ver con arriesgados estilos sexys.

Con el paso de los años, la ex RBD de 36 años, ya no es ninguna “niña santa”, se ha vuelto una mujer muy sensual y más hermosa. Además, sus papeles en los últimos proyectos televisivos que ha realizado, la han sacado de su zona de confort. Ha destacado con papeles más atrevidos como en su participación en la serie de Amazon Prime “El Juego de las llaves”.

Además, Maite Perroni ahora ya se ha vuelto más arriesgada no solo en sus trabajos actorales y en la música, sino también en sus looks. Hace unos meses la vimos con una cabellera más rubia, lo que conquistó los corazones de sus más de 7 millones de seguidores. Sin embargo, ahora Maite ha mostrado un look más arriesgado.

Maite Perroni se puso de todo en el cabello

A través de su cuenta de instagram, Maite Perroni demostró que no le tiene nada de temor a los radicales cambios de look, ya que ahora apareció con un peinado súper estrafalario que ha vuelto locos a sus fans.

Ahora la intérprete de “Loca” se puso casi de todo en el cabello; ya que con su nuevo peinado de estilo retro, la actriz lleva latas de comida en el cabello, en conjunto con pinzas para el cabello. En la foto blanco y negro, Perroni posa de una forma muy sensual y presume también un prominente escote.

Los seguidores de la cantante y actriz no dudaron en regalarme cientos de piropos, puesto que Maite Perroni cada día se vuelve una mujer más candente y bellísima.

“¿Te puedes calmar con tanta hermosura?”

“Quiero que sepas que me fascinas”

Fueron algunos de los comentarios que los fans le hicieron a Maite Perroni por su arriesgada manera de peinarse, aunque probablemente el look fue parte de alguna sesión de fotos o algún proyecto laboral de la actriz.

