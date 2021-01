Maite Perroni: La ex RBD confiesa la fuerte razón por la que CANCELÓ su boda/Foto: La Hora de la Novela

La actriz y cantante Maite Perroni relató durante una entrevista con Lourdes Stephen el día que decidió cancelar su boda, cuando ella tenía 23 años. Y es que la ex RBD confesó que no se sentía lista para dar ese gran paso, y que incluso ahora no considera muy importante el matrimonio.

“A mí el matrimonio me daba igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa y dije ‘no, no me caso’. A mí ya eso como que se me quitó. Me iba a casar y no me casé. Y no me arrepiento ni un segundo“, reveló la famosa estrella.

Todo indica que la persona a la que Maite dejó plantado fue a su ex novio, Güido Laris, quien era el director musical del grupo RBD y con quien Perroni mantuvo un romance desde 2006 hasta 2008.

Güido Laris fue el ex novio de Maite que le entregó el anillo de compromiso a la actriz, pero ella no quiso casarse porque no se sentía lista/Foto: Jungle Key

Maite Perroni vive muy feliz sin tener que casarse

La protagonista de la serie “Oscuro Deseo” mantiene en la actualidad una relación con el cantante y productor Koko Stambuk de 43 años, con quien ha estado desde el 2013. La famosa pareja vive muy feliz, y aunque sí quisieran tener hijos en algún momento, no tienen planes de boda a mediano plazo.

“Siempre me quieren casar, pero yo ya estoy más que bien ya llevo mucho tiempo en una relación que ha sido, la verdad, una relación muy muy bonita y ahí estamos muy bien. Entonces no, no tenemos ningún problema con nuestro calendario”, dijo Maite en una entrevista para Ventaneando.

“Si un día decidimos casarnos Koko y yo, va a ser porque queremos celebrar lo que ya tenemos y, si no, no me afecta en ningún sentido. Estoy super bien y me siento sólida con lo que hay (…) No necesito todo esto para saber que estoy con alguien y que es de verdad”, aseguró Maite Perroni de 37 años.

