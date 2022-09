Maisie William confiesa por qué tuvo una relación traumática con su papá

Maisie Williams, la icónica Arya Stark de “Game of Thrones” contó en el podcast “The Diary Of A CEO” algunos detalles de su difícil infancia que la hizo llorar durante el episodio, lo que ha conmovido a muchos.

En el podcast, la actriz reveló que la relación que tenía con su papá no era nada buena e incluso ella la describe como “traumática”. Aunque aclaró que no puede hablar con mucha profundidad sobre el tema por ser un tema sensible para su familia. Sin embargo, afirma que hubo maltrato.

Aunque todo cambió cuando por fin se percataron de lo que pasaba con ella y sus hermanos al estar al cuidado de su papá. Pero fue un proceso muy complicado, por qué ella no entendía que no la estaban cuidando correctamente, pensaba que era normal.

Tuvo un poco de felicidad cuando obtuvo su papel en “Game of Thrones”

Maisie William llora en su entrevista en el podcast.

Después de que el abuso terminará, Maisie Williams vivía con su mamá en casas de protección y no era fácil que tuvieran suficiente comida. Sin embargo, esta situación mejoró tras obtener su papel en “Game of Thrones” a los 12 años, con el que comenzó su fama.

“Es curioso, porque con mi madre vivíamos en casas de protección oficial, y mi madre hacía malabares para que tuviéramos siempre comida sobre la mesa... y, de pronto, con 12 años toda tu vida está resuelta” comenta la actriz.

Aunque revela que si fue grandioso el éxito mundial que obtuvo gracias a participar en dicha serie que finalizó en el 2019, sin embargo, aún sigue trabajando para superar los traumas de su infancia.

También contó, que aunque aún no ha obtenido otro trabajo de la misma magnitud, está muy contenta por continuar forjando su carrera como actriz. Asimismo, como te contamos en La Verdad Noticias, cambió el color de su cabello de castaño a rubio para despedirse de su papel como Arya.

¿Quién es el novio de Maisie Williams?

Maisie Williams junto a su novio.

La famosa Maisie Williams actualmente ya tiene 25 años y además de continuar con su carrera como actriz goza de una bonita relación con su novio Reuben Selby que comenzó en el 2019.

