Magical Mystery Tour, un delicioso postre de psicodelia

En el año de 1967 el movimiento hippy explotaba en los Estados Unidos desde su feudo californiano, en el llamado verano del amor. También arreciaba la protesta contra la guerra del Vietnam y Luther King encabezaba la lucha por los derechos civiles. En medio de todo esto el disco Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band de los Beatles, lanzado en junio, había sido un éxito tan desmesurado que amenazaba con devorar a sus autores.

Ringo Starr, George Harrison, John Lennon y Paul McCartney.

De estas sesiones de Sgt. Pepper's se descartó material valiosísimo, parte del cual fue saliendo en forma de single. Los Beatles tenían montones de buenas canciones y ganas de seguir experimentando. El resultado fue Magical Mystery Tour. El proyecto giraba en torno a un telefilme que ideó y dirigió Paul McCartney en torno a un delirante recorrido en autobús por Inglaterra. Era una gamberrada sin guion coherente, ni grandes pretensiones cinematográficas, que recibió una crítica demoledora cuando se emitió el día después de Navidad en la BBC. Era la primera vez que a los Beatles les llovían los palos.

La música incluida en el álbum es realmente fabulosa.

No era una gran película (si acaso, tuvo valor como precedente de los videoclips) y, sin embargo, las canciones que forman el disco son magníficas. La cara A es la banda sonora del telefilme, seis canciones muy psicodélicas originalmente editadas en un EP. La cara B, gloriosa, incluye cinco temas editados como sencillos en ese año.

La canción que abre y da nombre al disco tiene el mismo aire de marcha que Sgt. Pepper's, cuya línea se intenta continuar. En esta cara A lleva el peso McCartney, que aporta la poética The fool on the hill y una de aire retro, Your mother should know. George Harrison continúa la senda mística influida por lo hindú en Blue Jay Way. Hay un extraño tema instrumental llamada Flying, compuesto por los cuatro. Y John Lennon solo aporta una canción al filme, pero es la mejor: la surrealista I am the walrus, cuya letra dio pie a lecturas estrambóticas. Paul se negó a que fuera cara A de un sencillo.

La película es estudiada actualmente en diferentes universidades en el mundo.

De cinco temas que no salen en la película hay tres extraordinarios. Dos se contenían en un firme candidato a mejor single de la historia: Strawberry fields forever y Penny Lane. Son dos canciones nostálgicas y complejas en las que John y Paul, respectivamente, evocan su infancia a través de lugares de su Liverpool natal. La otra es All you need is love, que compusieron e interpretaron en directo en la BBC para One world, el primer programa para la audiencia global vía satélite. Un emotivo himno para la generación del flower power escrito por un Lennon que apunta su activismo. Hay otras dos piezas que, al lado de estas, parecen menores: la infantil Hello Goodbye y la interesante Baby you’re a rich man.

Magical Mystery Tour fue el final de una fecunda fase psicodélica que corría riesgo de empachar.

Ricardo D. Pat