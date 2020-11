¿Magda Rodríguez presentía su MUERTE? Esto dice "El Burro" Van Rankin

Tal y como te informamos en La Verdad Noticias, la mañana de este lunes 2 noviembre se realizó un emotivo homenaje por parte de la producción y conductores del programa ‘Hoy’ para con Magda Rodríguez, esto a un año de su lamentable muerte a la edad de 57 años.

Cada uno de los conductores expresó las enseñanzas que dejó en vida Magda Rodríguez, pero lo que sorprendió a todo el público fue que Jorge “El Burro” Van Rankin reveló ante las cámaras del matutino de Televisa que la hoy fallecida productora le dijo que no quería morir "siendo viejita".

La noticia de la muerte de Magda Rodríguez fue un golpe duro para el medio del espectáculo mexicano.

"No me gustaría vivir mucho tiempo", Magda Rodríguez

En una de las apariciones del carismático presentador de televisión, se reveló que él acudió a una fiesta que Magda Rodríguez organizó en un recinto; ahí fue donde ella le confesó que no le gustaría vivir mucho tiempo, declaraciones que lo tomaron por sorpresa.

Jorge "El Burro" Van Rankin hizo una fuerte revelación sobre Magda Rodríguez en el programa 'Hoy'.

“Ella cumplió la edad que yo tengo, 57 años, hace un año en una de las fiestas le dije: ‘Magda por poquito me vas a alcanzar’, y ella me dijo: ‘Yo no quiero verme vieja, es más, a mi no me gustaría vivir mucho tiempo’”, reveló Jorge “El Burro” Van Rankin en la emisión.

Jorge “El Burro” Van Rankin, quien acaba de debutar como padre por tercera vez, se refirió a Magda Rodríguez como una mujer muy difícil de derrotar y que nunca la vio quejarse de nada: “Nunca se quejó de nada y era muy difícil derrotarla. No le gustaba perder.”

Magda Rodríguez falleció a la edad de 27 años de edad en su casa de la ciudad de México la madrugada del pasado domingo 1 de noviembre, su cuerpo fue velado en una reconocida funeraria, en donde recibió el último adiós de sus familiares y amigos del medio artístico; posteriormente fue cremada para luego ser depositado sus restos junto a los de sus padres, Malena Doria y Jorge del Campo.

Fotografías: Instagram