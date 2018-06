Magda Rodríguez le niega la entrada a exintegrante de 'Hoy'

Desde la llegada de Magda Rodríguez a la producción de 'Hoy', el programa se ha convertido uno de los más polémicos de la televisión mexicana durante las mañanas.

Pues pareciera que ninguna semana es buena para Magda ya que siempre se encuentra en problemas por las decisiones que últimamente ha tomado y que no han gustado a muchos de sus seguidores y mucho menos al elenco del programa, pues desde su comienzo en el programa solo ha tenido problemas con los conductores, a tal grado de despedir a varios como: Verónica Bastos, Alfredo Gudinni, Damaris, entre otros.

Y ahora nuevamente se encuentra en el ojo del huracán pues ha salido a relucir por medio de redes sociales, que la producción no le permite el paso a Pedro Prieto, quien dejó el programa ‘Hoy’ para participar en el reality “Reto 4 elementos”.

Luego de terminar su participación dentro del reality, el guapísimo y carismático conductor pensó que era posible reincorporarse al programa. Sin embargo, a Magda no le causo mucha gracia, pues se dice que Rodríguez no lo recibió como él esperaba y por el contrario, lo ‘humilló’ al negarle la entrada al foro.

Y es que recordemos que Pedro Prieto acudió como invitado a la emisión y fueron muchas las voces que aclamaban su regreso, ante eso, Prieto ha intentado comunicarse con Magda, pero ella no le responde las llamadas, cansado por las evasivas de la productora acudió al foro en donde no le permitieron el paso, de hecho, le indicaron que para poder pasar debía tener una cita previa.

Se dice que en su desesperación el conductor acudió con su amiga Natalia Téllez para que intercediera por él con Magda, sin embargo, no ha tenido respuesta alguna.

Cabe recordar que Pedro Prieto dejo el programa 'Hoy' por entrar al reality ‘Reto 4 Elementos’ sin embargo, tuvo que salirse por una bacteria que le estaba invadiendo la pierna derecha, esto después de lesionarse durante el show.

“Tengo la bacteria Entero­coco Faecium, me la apren­dí, en latín. Los doctores no me han dado de alta médi­ca, tuve una lesión y estuve en el hospital, me estoy cu­rando, me recomendaron los doctores que no debería ha­cer ningún tipo de esfuerzo”, dijo.

Que regrese? ‍♂️ #regresapedro Una publicación compartida de Pedro Prieto (@pedroprietotv) el 3 Jun, 2018 a las 5:46 PDT

Por lo que el guapísimo conductor Pedro Prieto no podrá regresar al show, a pesar de que ya recibió invitación de reinte­grarse: “Justo al salir, los doc­tores me dijeron que ya no podía regresar, porque tenía que estar en cama, con antibióticos. Es una lesión que vengo arrastrando desde el primer sacrificio, me drenaban sangre, pero yo seguía compitiendo, hasta que ya reventó”, dijo.

Al parecer, la bacteria está siendo controlada: “Me estoy practicando unas curaciones, ahorita no estoy haciendo ejercicio, en este mes no, después regresó a entrenar”, finalizó.

Cabe mencionar que durante su participación en el programa “Hoy”, Pedro Prieto aparecía bastante recatado pero ahora que lo vemos en “Reto 4 elementos” y en redes sociales, ¡enloquecimos! Sería una pena que Magda no lo quiera de regreso, pues era un elemento importante en el programa.