Magda Rodríguez habla sobre la supuesta entrada de 'La Bebeshita' a 'Hoy'.

A tan solo un mes de haber tomado la batuta del programa matutino “Hoy”, Magda Rodríguez brindó una entrevista y se defendió de quienes aseguran que ella se anda llevando a parte del elenco del reality “Enamorándonos” de TV Azteca, y que dentro de sus planes estaría tener como conductora en ‘Hoy’ a 'La Bebeshita', por lo que aclaró la situación.

“Yo creo que los que me comentan sobre los amorosos (que no están de acuerdo) son quienes los vecina en ‘Enamorándonos’ y tienen razón. Eso es como los celos, al novio que dejaste, siempre te anda criticando. Yo no me los traje, yo hasta hoy no me he traído ningún amoroso” señaló Magda.