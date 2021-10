¿Magda Rodríguez fue asesinada? la sorprendente revelación de Mhoni Vidente

El próximo 1 de noviembre se conmemoraba el primer aniversario luctuoso de la productora Magda Rodriguez y a unos días del acontecimiento Mhoni Vidente ha hecho una inesperada y perturbadora revelación al indicar que la productora pudo haber sido asesinada.

Sin duda el fallecimiento de Magda sorprendió al mundo del espectáculo, su deceso fue inesperado, pues no se tenía conocimiento de que la productora tuvieran algún problema de salud que pusiera en riesgo su vida.

Es por ello que cuando se anunció su fallecimiento causó gran conmoción en el medio artístico, principalmente entre los fanáticos y compañeros de Magda, que produjo programas como Hoy, Guerreros 2020, Laura sin censura, Enamorándonos, La academia, Con sello de Mujer, entre otros.

La visión de Mhoni Vidente

La vidente cubana reveló que la productora pudo haber sido asesinada

Desde el fallecimiento de la productora, la vidente cubana ha revelado que ha tenido contacto con ella a través de sueños, incluso ha asegurado que Magda le ha pedido enviar algunos mensajes a sus seres queridos y a las personas con las que trabajó en el programa Hoy.

En esta ocasión Mhoni hizo una fuerte declaración al revelar detalles de la muerte de la productora de Televisa, asegurando que Magda se le apareció en sueños y le reveló que ella no falleció de manera inesperada, sino que alguien pudo haberla asesinado.

“La veía muy bien, muy arreglada, pero me decía: ‘es que no me morí, me asesinaron, algo me hicieron para que yo no estuviera todavía en la tierra’, pero es que Magda tienes que ya descansar, tienes que dejar esto…” dijo Mhoni en las predicciones de El Heraldo de México.

Asi mismo Mhoni indicó que la productora le dijo que cree que alguien le dio algo para comer, provocando la muerte.

“Eso textualmente me dice; ‘es que no me morí, me asesinaron como que me dieron algo a comer’, y yo creo que algo le dieron de comer en cuestiones de brujería” reveló Mhoni.

Pese a estas inesperadas revelaciones, Mhoni aseguró que la productora ya se encuentra descansando en paz, aunque indicó que algunas oraciones para su eterno descanso le vendrían bien.

¿Qué pasó con Magda Rodríguez?

La productora falleció el 1 de noviembre de 2020

El 1 de noviembre se anunció la muerte de la productora Magda Rodríguez, a los 57 años de edad, tras sufrir un shock hipovolémico derivado de un sangrado del tubo digestivo, sin embargo Mhoni Vidente hizo una inesperada revelación dejando ver que en realidad pudo haber sido asesinada.

