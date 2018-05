Magda Rodríguez aclara si Andrea y Galilea, fueron las culpables del despido de 'Rosa concha'

Magda Rodríguez decidió acabar con los rumores, tras la sorpresiva salida de ‘Rosa Concha’ en el programa ‘Hoy’, revelando si Galilea y Andrea pidieron la cabeza de ‘Rosa Concha’, debido algunos rumores sobre que Andrea y Galilea pidieron que el comediante ‘ Rosa Concha’ fuera despedido, ya que los chistes que hacía con su personaje no eran de su agrado.

Esto después de que el twitter de una conocida revista mencionará que un periodista confirmó la salida de ‘Rosa Concha’ del programa matutino ‘Hoy’ por culpa de galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Ante estas acusaciones, la productora del matutino, Magda Rodríguez, decidió alzar la voz y contar la verdad.

Magda Rodríguez aseguró que entre Legarreta, Montijo y el comediante 'Rosa Concha' existe una excelente amistad.

Eso no es verdad! Ellas la quieren y les divierte.

A través de su cuenta de Instagram, Legarreta fue cuestionada por sus seguidores sobre estas especulaciones, a lo que respondió: "¡¡jamás, yo la amo!! Y al actor que la hace ¡¡MÁS!!

Sin embargo, parece que esta respuesta no fue suficiente para acallar los rumores, por lo que Andrea decidió dedicar una publicación en especial en la que además de mostrar una foto junto al personaje, expresó:

"¡¡¡Te adoro mi reina!!! @rosaconchaoficial TE EXTRAÑAMOS HOY!!

Por su parte, Galilea Montijo también dedicó un mensaje a Rosa Concha en su cuenta de Instagram:

Tiene razón mi @andrealegarreta te extrañamos mucho @rosaconchaoficial de lo mejor que he conocido en esta etapa de @programahoy, quiero que regreses.

Ante esta polémica, algunos de los usuarios también comentaron sobre la salida del personaje, algunos a favor y otros en contra.

“Nooo que no regrese, en personaje más feo que he visto, sin personaje tal vez es más agradable” “la verdad Al principio no me simpatizabas @rosaconchaoficial Como muchos cambios del programa. Pero la verdad me has ganado, Eres muy chevere y hoy te extrañe..ojala vuelvas. ??”

A este último mensaje, rosaconchaoficial respondió:

“wooooow que padre mensaje, bendiciones!”