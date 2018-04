 ¡Magaly de Enamorándonos hace fuertes revelaciones sobre su embarazo!

Enamorándonos, uno de los programas más famosos de TV Azteca, causó revuelo por las declaraciones que realizó la concursante Magaly, quien rompió el silencio sobre su presunto embarazo.

Todo comenzó cuando la cuenta de Facebook ‘Chismes Enamorándonos VIP’ publicó un video en el que apareció la ‘amorosa’ Magaly con un atuendo deportivo y al parecer en una picante celebración.

En el video, Magaly de Enamorándonos, se quejó del mal clima que hacía en ese momento, presumió un regalo que amablemente le dieron y su comida, sin olvidar enviarle saludos a las personas que le escribieron.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios felicitaron a Magaly, otros cibernautas se preguntaron sobre el motivo por el que no pudo revelar lo referente a su embarazo y mencionaron que esperarán al programa para conocer más sobre el chisme. La lluvia de comentarios llegó ante la participante de Enamorándonos:

¿Magaly realmente está embarazada o es mentira?’; ‘¿Qué es lo que dijo? No pude ver el video’; ‘No he visto la grabación, ¿allá en el programa Enamorándonos lo dijo o nada?’; ‘No entiendo porque ella dice que no puede comentar nada al respecto’

Magaly solamente se limitó a revelar que esperaba los resultados; una postura que enloqueció a todos.