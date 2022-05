Magaly Chávez revela que Alfredo Adame lanza golpes dormido

Magaly Chávez se queja de los hábitos de Alfredo Adame.

Alfredo Adame y su novia Magaly Chávez tuvieron la oportunidad de dormir juntos, en el reciente episodio del reality “Soy famoso, ¡Sácame de aquí” y la ex participante de “Enamorándonos” confesó que no fue nada romántico.

Desde el inicio de su participación, en el reality de Tv Azteca, la polémica pareja, ha dado mucho de qué hablar.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Alfredo Adame casi sufre una caída al llegar a “Soy Famoso”, generando rumores sobre si se encontraba ebrio.

Alfredo Adame y su novia

Alfredo Adame y Magaly Chávez han dado de que hablar en el reality.

Mientras la actriz Magaly Chávez y Alfredo Adame, dormirán en la selva, comenzó una fuerte lluvia, por lo que decidieron dormir juntos en el baño, sin embargo la famosa se llevó una gran sorpresa.

Según dijo la actriz, Alfredo Adame tiene ciertos hábitos para dormir, que son son agradables y que evitaron que durmiera bien.

“Se duerme mal y luego el hombre no me deja dormir. Casi me pega y yo dije: ‘ora’. Es que como que hace esto”, dijo moviendo los brazos.

Aunque admitió que no durmió bien, afirman que no se arrepiente de dormir con Alfredo Adame, ya que le permitió conocer un problema que surgirá cuando ya vivan juntos.

Alfredo Adame en “Soy famoso, ¡Sácame de aquí”

Alfredo Adame en “Soy famoso, ¡Sácame de aquí”

El polémico conductor ha generado mucha controversia durante su participación en el reality de Tv Azteca “Soy famoso, ¡Sácame de aquí”, pues muchos de sus compañeros se han quejado de él.

Uno de ellos fue el payaso Oskarín, quien afirmó que Alfredo Adame no ayuda en las actividades del equipo.

“Una cosita que no me gustó fue que el señor Adame luego, luego, agarró y no nos ayudó en nada, el patrón estaba dormido en el baño, fíjense nada más, estaba reposando, descansando”.

A pesar de los problemas que ha tenido Alfredo Adame, sus compañeros del reality aseguran que no caerán en las provocaciones del conductor.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.