Magaly Chávez, ex novia de Alfredo Adame, le envía fuerte indirecta

En La Verdad Noticias dimos a conocer todos los detalles sobre quién fue la novia de Alfredo Adame, Magaly Chávez, a quien conoció detrás de bambalinas durante el programa ‘Enamorándonos’, en el cuál, ella se hizo famosa. La pareja juraba estar tan enamorada, que incluso se iban a casar, pero repentinamente todo terminó.

La influencer, modelo y empresaria, se había mantenido en silencio luego de que el actor señaló que la relación había llegado a su fin e incluso dijo que estaba muy enojado, pero ahora, se pronunció en TikTok y con un solo video encendió las redes sociales con lo que parece ser una indirecta.

Antes de terminar su noviazgo, acusaron a Magaly de ser infiel, ya que fue vista con un sujeto sumamente sospechoso, pero ella salió a desmentir todo.

En su cuenta de TikTok, la ex participante de ‘Enamorándonos’, publicó un video en el que habla precisamente sobre una ruptura amorosa, y afirmó que si la pareja quiere irse, ella le prepara sus maletas, pues no está dispuesta a rogarle a nadie.

“Si me gustaste, pero no te me confunda. Yo te dije que iba a estar para ti, no detrás de ti”.