¿Magaly Chávez demandará a Alfredo Adame por acoso? Esto es lo que dijo

Alfredo Adame y Magaly Chávez protagonizan un nuevo enfrentamiento.

Alfredo Adame está en una nueva polémica, pues ahora su ex novia Magaly Chávez lo señala de acoso y asegura que está dispuesta a tomar acciones legales.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Alfredo Adame y Magaly Chavéz tuvieron una polémica relación, misma que terminó después de su participación en un reality de Tv Azteca.

A pesar de que se creía que la historia entre la actriz y el ex conductor de “Hoy” ya había terminado, todo parece indicar que no es así, pues Magaly asegura que Alfredo Adame la está acosando y una vez más están robando los reflectores del mundo de la farándula.

Magaly Chávez vs Alfredo Adame

¿Qué dijo Magaly Chávez de Alfredo Adame?

Fue por medio de una entrevista otorgada para “Venga la Alegría” que Magaly Chavéz habló del presunto acoso que está sufriendo por parte de Alfredo Adame.

“ Sí claro (lo denunciaría). Se le habla amablemente, se le pide esto... ¿al rato qué va a hacer?, ¿al rato qué va a llegar a hacer? Entonces, no es que tema por mi vida, no creo que se atreva el señor a hacerme algo, pero con tanta cosa llenas el vasito” reveló.

La ex participante del programa “Enamorandonos” Magaly Chávez reveló que Alfredo Adame le sigue mandando mensajes por medio de redes sociales y aunque le ha pedido que la deje de molestar, la situación continúa.

“Me ha escrito por WhatsApp y le pongo: ‘Señor, por favor, deje de acosarme’, y lo único que hizo fue reírse, entonces el que no ha superado todo eso ha sido él, el que no ha superado que a mí ya no me gusta, es él” aseguró enfrente a las cámaras.

Te puede interesar: ¿Cómo lucía Alfredo Adame de joven?

¿La ex de Alfredo Adame ahora es novia de Carlos Trejo?

¿Qué dijo Magaly Chávez de Carlos Trejo?

Hace unos días se viralizó una fotografía donde se veía a Magaly Chávez, ex novia de Alfredo Adame, con uno de sus más grandes enemigos, Carlos Trejo.

Sobre el polémico encuentro, la actriz descartó un romance con Carlos Trejo y aseguró que dicha fotografía fue tomada después de una entrevista que le hicieron a ambos.

“De esta foto, la verdad yo nunca pensé que hubiera tanta polémica, una porque el señor me la pidió muy educadamente saliendo de una entrevista que nos hicieron a los dos. Yo no sabía que el señor iba a ir, él no sabía que yo iba a ir, fue una sorpresa para los dos”.

Hasta el momento Alfredo Adame no ha dado declaraciones sobre las acusaciones de Magaly Chávez, sin embargo se espera que pronto rompa el silencio.

