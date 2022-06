Mafe Walker asistió a la Marcha del Pride 2022 en la CDMX

Mafe Walker, una médium que asegura tener la facultad de hablar en idioma extraterrestre o alienígeno, que luego de que hace unas semanas asistiera al programa Venga la alegría y se hiciera viral en las redes, ahora fue captada en la celebración del Pride 2022 en la CDMX.

No es para menos que de inmediato surgieron memes y bromas respecto a la estudiosa de la espiritualidad, quien asegura haber tenido un despertar, tras el cual ahora posee habilidades de comunicación en lengua extraterrestre sensorial.

Por si fuera poco, tras la entrevista de la famosa Mafe Walker surgieron en las redes temas musicales a ritmo electrónico y de reggaetón con las peculiares elocuciones de la mujer nacida en Cali, Colombia en 1977, quien desde hace algún tiempo radica en México.

Mafe Walker en la celebración del Pride 2022

Tal parece que la famosa Mafe Walker no ha dejado de sermediatica, ya que recientemente fue captada en uno de los carros transportes que desfilaron en la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México.

Al parecer nadie se imaginaba que la mediática mujer fuera parte de una de las protestas por la diversidad más grande la Ciudad de México, por lo que varios aprovecharon para captarla en fotografías y videos este 25 de junio de 2022.

¿Mafe Walker en el transporte público?

No hace mucho, pasado el boom de su viralización, el usuario de TikTok @alejandroromero8372 compartió un video en el que se puede apreciar a la mujer que dice formar parte de “la confederación galáctica” a bordo de una unidad de transporte público.

“Como cuando se te descompone la nave espacial y te toca viajar en la combi”.

Eso es lo que dice el video publicado, en la grabación difundido este lunes 20 de junio se puede ver a Mafe Walker vestida con una blusa anaranjada, pantalón de cuadros y su habitual pashmina. La médium luce un semblante tranquilo y se le ve concentrada revisando su teléfono celular sin levantar la vista.

El breve clip generó más de 40 mil likes y casi mil 400 comentarios, donde se puede leer: “Lo que no sabe es que estás en un viaje astral”, “Es que hoy no circula su ovni”, “Nadie le hace plática porque no le entenderían, hasta eso se ve que viene en son de paz”, entre muchos otros.

Cabe destacar que Mafer Walker ha llegado a altos niveles de relevancia en internet, sin embargo, no es el único beneficio que ha conseguido. De acuerdo con lo que se conoce, la colombiana cobra por sesiones en las que promete hablar con seres originarios de otros planetas.

