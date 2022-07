Madre de Shakira y padres de Piqué hicieron plan para reconciliarlos

A pesar de que Shakira no quiere saber nada de su ex Gerard Piqué, los padres de ambos quieren que se reconcilien, por lo que en los últimos días se reunieron para hacer un plan y reconciliarlos.

Y es que el drama que ha rodeado la separación de la pareja se encuentra en la boca de todos,desde la custodia de los hijos hasta el supuesto nuevo amorío de la cantante.

Tanto la familia de Shakira como la de Piqué estarían preocupadas ya que parece no haber marcha atrás para ninguno de los dos, motivo por el que se decidieron a juntarlos de nuevo.

El plan para reconciliar a Shakira y Piqué

Según la prensa de espectáculos, el plan se había empezado a gestar luego de las declaraciones de Nidia Ripoll Torrado, madre de Shakira, quien dijo en televisión que esperaba la reconciliación de la pareja.

Además de que los papás de Piqué no quieren que la artista se mude a Miami con Sasha y Milan, pues no podrán ver crecer a sus nietos y según el medio Chisme No Like, incluso le pidieron al futbolista que no les presentara a su amante por lo que , como informó La Verdad Noticias, Piqué terminó el amorío con su nueva novia,

Tras la ruptura parece ser que Piqué quiere reconquistar a la famosa cantante colombiana, pues ha intentado de todo para acercarse y también fue captado manejando mientras escucha una de sus canciones.

¿Qué sigue para Shakira?

Después de que se revelara que están peleando por la custodia de sus hijos, la cantante colombiana Shakira ha tenido un gran éxito por sus canciones.

Además de los rumores sobre un amorío con Alejandro Sanz, en medio de todo este drama la cantante colombiana ha sido vista llegando con sus hijos a San Diego, California, lo que ha puesto a especular a los medios encargados de las noticias del espectáculo sobre dónde vivirá la cantante.

