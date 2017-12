Madre de Salma Hayek revela como mantiene contento a su yerno

Diana Jímenez, madre de la actriz mexicana y reconocida cantante de ópera, confesó entre risas que a su yerno, el magnate Francois-Henri Pinault le encanta la música y que incluso le ha pedido que interprete algo para él "Me pide arias de ópera... ¡no es fácil con él! Tiene una cultura musical muy avanzada, él patrocina parte de la ópera en Paris y toca un instrumento, el sax".



La señora, quien se retiró hace unos meses de los escenarios, con un concierto realizado en Sinaloa, México, reconoció que su nieta, Valentina Paloma heredó sus dotes artísticas "¡Uy, Palomita canta re bien, y el piano, es muy artista ella, lo trae".



Por ultimo la señora de 73 años compartió uno de los mejores consejos que le ha dado su hija Salma "Ella me dijo: 'Disfruta tu edad mamá, ya no te tienes que apretar, ya no tienes que ponerte la pestaña, ya no tienes que sufrir... disfruta tu edad'".





Tras el retiro, doña Diana se dedicará a dar clases "Es lo que más me ha llenado en esta carrera de la música, es más tranquilo que andar en aviones y tener que ir a cantar a un lado y a otro", finalizó.