Madre de Paulina Rubio saca las uñas y la defiende ante criticas por simpatizar con Trump

Desde días pasados la cantante Paulina Rubio se encuentra en el ojo del huracán, luego que la chica dorada se mostró simpatizante de Donald Trump en uno de sus conciertos, lo que envolvió a la cantante en una serie de criticas en redes sociales.

"Donald Trumo. we like you" ( que se traduce a "“Donald Trump, Nos gustas/nos agradas), esta fue la frase que Paulina Rubio mencionó en su presentación y que fue de desagrado para su fans, pues el presidente de Estados Unidos es conocido por su repudio a lo inmigrantes, pero sobre todo a hacía los mexicanos.

Y a pesar, que la chica dorada señaló que en estar en contra de Donald Trump y que la frase fue en tono sarcástico, la cantante continua recibiendo criticas al respecto.

Ante la situación Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio saco 'uñas y dientes' para defender a la cantante ante la polémica que ha desatado en su contra, por lo que declaró para una entrevista:

"Yo creo que lo dijo de chiste y si le entendieron bien y si no pues que ni modo que vaya a aclararle oiga fue chiste así subtexto nada trascendental tampoco"

La actriz, señaló que las declaraciones que hace Paulina Rubio, la tiene sin cuidado, pues dijo, es algo muy normal en el mundo del espectáculo.

"Porque Paulina da la nota y nosotros tanto ustedes como nosotros vivimos del espectáculo y ella es un espectáculo y es brillante entonces cuando dice una cosa o mete la pata o hace un chiste se hace una nota si fuera una gente gris que ni fu ni fan ni la pelan", declaró Susana Dosamantes.