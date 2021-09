Madre de Kimberly Flores asegura que su hija es manipulada por Edwin Luna

Kimberly Flores sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, pues ahora se ha dado a conocer una entrevista que su madre, la señora Becky Colombani, ofreció al programa Suelta La Sopa de Telemundo. En ella asegura que su hija está siendo víctima de la manipulación de su esposo, el cantante Edwin Luna.

De acuerdo a declaraciones de la señora, el también vocalista de La Trakalosa de Monterrey está usando la misma estrategia que usó con su ex pareja Alma Cero. Según Doña Becky, la actriz y comediante también accedió a las peticiones del artista tras escuchar la canción que él le había compuesto exclusivamente a ella.

La pareja ha visto tambalear su relación desde que ella ingresó a La Casa de los Famosos.

Asimismo, la madre de la modelo y hoy cantante guatemalteca reveló que su yerno tuvo miedo de que su hija logrará llegar hasta el final de la competencia, lo cual no le convenía para nada. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la señora no cree que entre la pareja no hay amor y que están juntos por simple interés.

“En el programa se vio que Kimberly no derramó ni una lágrima, y fue porque ella no lo quiere, ni él la quiere a ella. Eso que ellos tienen no es amor, el amor no es estar poniendo una foto donde se están besando, el amor es respeto y ellos no lo tienen, él no tiene respeto ante ella para nada”, dijo la madre de Kimberly Flores, quien acaba de lanzar la canción 'El Trenecito'.

¿Su hija está con Edwin Luna por interés económico?

Por otro lado, la suegra del cantante asegura que el músico está con su hija porque “puede hacer con ella todo lo que no hacía con todas las mujeres que ha tenido”, mientras que ella sigue en la relación por el beneficio económico que pueda obtener. Finalmente, la señora aseguró tener miedo de que su hija pueda sufrir daño a manos de quien hoy es su esposo.

“Si le pasa algo a mi hija, a él lo responsabilizo de todo, porque yo sé que ella, cuando él la tenía de las manos, él le hacía un gesto a ella como diciéndole ‘vámonos’, esas agarradas de mano yo las conozco. Yo conozco todas esas cosas porque yo las pasé, mi hija no es feliz, ella está viviendo lo que yo viví”, declaró Becky Colombani a la cadena Telemundo.

¿Quién es Kimberly Flores?

La modelo guatemalteca cobró fama en México tras casarse con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Kimberly Flores es una modelo y cantante de origen guatemalteco. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella se hizo conocida en México al casarse con Edwin Luna. Sin embargo, su relación no ha sido bien vista por el público, pues aseguran que ella fue la amante del cantante regiomontano.

