Madre de Jenni Rivera confiesa si sabía que Jenicka tenía otro padre

A 10 años de la muerte de Jenni Rivera, Jenicka López hace unos días reveló que se enteró de que su papá, Juan López, en realidad no es su padre biológico y la ‘Diva de la Banda’ se llevó este secreto a la tumba. Jenicka, la hija más pequeña de la intérprete de ‘La Gran Señora’ estrenó su podcast, en donde reveló que una de las situaciones que más trabajo le ha costado afrontar fue cuando se dio cuenta de que su madre no le dijo la verdad sobre su ascendencia.

Recordemos que Jenni Rivera tuvo a Chiquis, Jacqie y Michael con José Trinidad Marín, mientras que sus hijos menores, Jenicka y Johnny fueron fruto de su matrimonio con Juan López, sin embargo, se descubrió que esto no es cierto. Según explicó Jenicka tiempo atrás se le ocurrió hacerse el examen de ADN para conocer su origen étnico. Cuando obtuvo sus resultados y los comparó con los de su hermano Johnny, se dio cuenta de que no coincidían.

Jenicka detalló que intentó dejar de lado este tema, pues ella pensaba que su padre sí era Juan López; aunque reveló que en su familia siempre existió el rumor de que alguno de los hijos de Jenni no era del padre que ella decía. Ahora la que reaccionó a estas polémicas declaraciones fue su abuela, doña Rosa Rivera, a través de una entrevista a las afueras de su hogar.

Jenicka López descubrió que no es hija de Juan López

“Pues allá ella, ella es la que siente y ella es la sabe a mí, mi hija nunca me contó nada y me lo hubiera contando ese secreto se va a la tumba conmigo. Entonces allá ellas son las que tienen su polémica, ellas son las que no puedo hablar por ellas, porque ellas son las únicas que puedan saber, pero lo cierto lo que muchos dicen es que Jenny no está aquí”, comentó.

Doña Rosa aseguró que la ‘Diva de la Banda’ jamás le comentó que Jenicka era hija de alguien más, pero espera que esta revelación pueda sanar a su nieta: “Nunca me dijo nada, para que veas que no todos los secretos las hijas se los cuentan a las mamás y como te digo si yo hubiera sabido para mí fue una sorpresa también, pero si yo hubiera sabido jamás lo hubiera sacado. Quizás la niña se siente mal, pero tiene que tener ella alguna seguridad para hacerlo. Entonces si ella eso le sana el corazón pues que bien, aunque mi hija no está”.

Respecto a los ataques que han recibido sus hijos Juan y Rosie por parte de Chiquis, comentó: “Si eso sana el corazón de ellas que saquen lo que quieran. Que sigan hablando mientras mis hijos se puedan defender pues que se defiendan y mis nietos también están para defenderse. Entonces que Dios sane sus corazones es lo único que yo le pido. Lo único que yo puedo hacer y estoy aquí en la iglesia es orar por ellos”.

Por otra parte, la madre de Jenni Rivera también habló de la exmánager de su hija, Laura Lucio, quien escribió un libro basado en sus conversaciones y vivencias con la desaparecida cantante: “Ella es come cuando hay, ella come de Jenny, ella no sabe nada tampoco si no lo sé yo que soy su madre menos ella, no creo”.

Sin duda el 2022 ha sido muy complicado para la dinastía Rivera, por lo que muchos ven muy lejano una reconciliación entre ellos, sin embargo, Rosie Rivera aseguró que ella no tendría problema de hablar con sus sobrinos y sus hermanos, pues lo haría por sus padres.

“Yo solo habló por mí, no me gusta hablar de mi familia detalles. Yo si quiero hacerle ese sueño realidad a mi papá y yo no me opongo. Yo creo que cuando mi papá tuvo una situación en la corte y llegó mi hermano Lupe nada pasó todo respetamos a mi papá. Tal vez no nos saludamos, pero yo creo que sí se puede”, mencionó.

“Reunión así de cómo de qué nos abrazamos y que somos mejores amigos no sé y no le puedo prometer algo así a mi papá si lo quisiera, pero lo quiero real, genuino, lo quiero en privado primero antes de hacer una entrevista y decir esto. Pero si acaso mi mamá este año para Navidad todos van a venir, es su casa mamá, es su familia y sí yo me callo y le respeto su hogar”, concluyó.

