Madre de Geraldine Bazán lanza tremenda pedrada a Gabriel Soto ¡Auch!

La relación que hubo entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán sigue dando de qué hablar aun varios años después de que se terminó. Ahora fueron los dichos de la madre de la actriz, Rosalba Ortíz, las que generaron polémica.

Recordemos que la ex pareja, que comparte dos hijas, ha tomado cada quien su rumbo: Bazán mantiene una relación con un empresario a quien se identifica como Luis Rodrigo Murillo, mientras que Soto ya planea su boda con la actriz rusa Irina Baeva.

Recientemente en La Verdad Noticias te compartimos las dificultades que enfrenta Soto para anular su matrimonio por la iglesia con Bazán para poder casarse con su nueva pareja, con quien se comprometió en enero.

Mamá de Geraldine Bazán lanza indirecta a Gabriel Soto

Este lunes fueron dadas a conocer las declaraciones en las que la señora Ortíz externó la felicidad que siente por su hija, y destacó que ella sí es una persona fiel en sus relaciones, al parecer haciendo referencia a la supuesta infidelidad de Gabriel Soto que habría mermado el matrimonio.

“Qué bueno que ocupe su tiempo en que tiene una pareja, porque mi hija es una persona de una sola persona, entonces que ella sea feliz, yo voy a ser feliz”, dijo la madre de la actriz en entrevista para Multimedios.

Considera a Gabriel Soto un ‘peligro’

Hablando sobre el reciente compromiso de Soto, Rosalba criticó abiertamente las actitudes de su ex nuero.

“O sea, no tiene caso decir ¡’ay, qué prometido!’ o no sé qué si no viven juntos (Gabriel Soto e Irina Baeva). Si vivieran juntos pues ya para qué la promete si ya la tienes ahí”, dijo.

La madre de Geraldine Bazán expresó su molestia por el hecho de que sus nietas convivan con la nueva pareja de su padre, y criticó a este por revelar la cantidad de dinero que ganó por la demanda contra una revista, afirmando que es un peligro para Geraldine y sus nietas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.