Madre de Evaluna habría revelado el género de su nieto accidentalmente.

Camilo y Evaluna se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida, ya que se encuentran en la tierna espera de su bebé, aunque poco a poco la pareja ha dado detalles de su primogénito, como que llevará por nombre Índigo.

No obstante, los cantantes no habían confirmado hasta el momento el género del bebé, pero la espera finalizó y es que la madre de la joven cantante habría revelado por error si la pareja tendría una niña o un niño.

Tal parece que el nieto de Ricardo Montaner será una niña, y es que su esposa Marlene Rodríguez lo externó en una entrevista, posterior a que su esposo precisó la fecha aproximada en la que la nueva integrante de la familia Montaner.

Madre de Evaluna revela género de Índigo por error

Madre de Evaluna habría revelado el género de su nieto accidentalmente.

Durante el programa "Mañanísima", cuestionaron a la mamá de Evaluna Montaner sobre el nuevo miembro de la familia, aunque reveló el género de la menor accidentalmente, y de inmediato trató de cambiar su revelación.

"Cómo Eva está en estado, pensé '¿Cómo me gustaría que se vistiera ella?'. Ay, se me escapó. Bueno, puede ser que sea una niña", dijo Marlene. Es importante recordar que Evaluna y Camilo habían dicho que no iban a saber el género de su bebé hasta que llegue el día que nazca Índigo.

En redes sociales aseguran que Índigo es niña

Madre de Evaluna habría revelado el género de su nieto accidentalmente.

La Verdad Noticias informa que, ante la inesperada revelación, los usuarios en redes sociales no esperaron en sacar sus concluciones e inmediatamente afirmaron que al decir "ella", la madre de Evaluna se refería a su nieta, y lo que dijo posteriormente fue para enmendar su notable error.

Además, desde que la pareja anunció con platillos y bombos por sus redes sociales la noticia de esta dulce espera, ambos no han dejado de publicar diversos episodios de sus vidas y no pierden la oportunidad de mostrar en videos y fotografías cómo crece la barriga de Evaluna.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.