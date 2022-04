Madre de Chris Rock critica la prohibición de los Oscar de Will Smith.

La madre de Chris Rock, Rose Rock, comparte sus pensamientos sobre Will Smith abofeteando a su hijo en la ceremonia de los Oscar 2022 un mes después del momento.

Rock, autor y orador motivacional, le dijo a WIS que al comediante le está yendo bien pero que "todavía procesa" el incidente que llevó a Smith a renunciar a la Academia. Desde entonces, la organización ha anunciado que Smith, que ganó el premio al mejor actor por su actuación en King Richard, no podrá asistir a todos los eventos, incluidas las ceremonias de los Oscar, durante los próximos 10 años.

“Le dije a alguien que cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos, pero realmente me abofeteó a mí”, dijo Rose Rock. “Cuando lastimas a mi hijo, me lastimas a mí”.

¿Qué opina la madre de Chris Rock sobre Will Smith?

Cuando se le preguntó qué le diría a Smith, Rock respondió: “No tengo idea de lo que le diría aparte de: '¿En qué diablos estabas pensando?' Porque le diste una bofetada, pero pudieron haber pasado tantas cosas. Chris podría haber retrocedido y caído. Realmente podrías haberte sacado esposado. No pensaste. Reaccionaste cuando tu esposa te miró de soslayo, subiste y le alegraste el día porque se partió de risa cuando sucedió”.

Con respecto a la prohibición de 10 años de los Oscar, dijo: “¿Qué significa eso? Ni siquiera vas todos los años. Rock, quien señaló que no creía que la Academia debería haberle quitado el Oscar a Smith, continuó diciendo que estaba "muy, muy orgullosa" de cómo reaccionó su hijo en ese momento.

Rose Rock no cree en la disculpa de Will a Chris Rock

Agregó que no creía que la disculpa que Will Smith publicó en su cuenta de Instagram el día después de la ceremonia se sintiera genuina. “Me siento muy mal porque nunca se disculpó”, dijo Rock. "Su gente escribió un artículo y dijo: 'Me disculpo con Chris Rock', pero algo así es personal. Te acercas".

La bofetada de Smith siguió a Chris Rock haciendo una broma acerca de que su esposa, Jada Pinkett Smith, tenía la cabeza rapada. El comediante se ha mantenido en silencio en gran medida desde los Oscar.

