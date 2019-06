Madrastra de Frida Sofía SI LA APOYA

a diferencia de su madre Alejandra Guzmán, Frida Sofía mantiene una cariñosa relación con la novia de su padre y madrastra Beatriz Pasquel.

La esposa de Pablo Moctezuma, Beatriz Pasquel, ha demostrado su apoyo incondicional para Frida Sofía, pues a través de redes presumió el nuevo lanzamiento de Frida Sofía.

Y es que Frida Sofía mantiene un distanciamiento con su madre Alejandra Guzmán, por lo que tal parece que ha buscado apoyo en la esposa de su papá Pablo Moctezuma.

“No podría estar más feliz de que #PORFIN el resto del mundo pueda ver el #talento de esta maravilla de persona que adoro con el alma. “, publicó Beatriz Pasquel

Beatriz Pasquel hizo una publicación a través de redes sociales, donde demostró su cariño y apoyo incondicional para Frida Sofía quien está por iniciar su carrera de cantante.

“¡A través de los años he visto cómo crece su talento, cada vez q la veo le pido que me cante y me baile (aunque a veces me manda a la fregada) no la van a poder dejar de ver! Me encantaría poder bailar tantiiiito como ella porque poder cantar como ella seria muuucho pedir”

Y es que no todo podía salir mal para Frida Sofía, pues Beatriz Pasquel se ha mostrado como una amiga y confidente para Frida Sofía.

Tal parece que después de todo Frida Sofía no está tan sola como parece, pues del lado de su padre tiene más familia con la que poco a poco puede ir encontrando refugio.

Por lo pronto, Alejandra Guzmán no ha hecho ningún comentario al respecto de estas declaraciones, pero parece que, si no se pone las pilas con su hija, el amor de Frida Sofía podría ser para alguien más.